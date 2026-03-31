Olvida tus planes de comida del día de hoy. Este 31 de marzo se celebra el Día del Taco, al menos desde que lo impulsara Televisa en el lejano 2007.

No cabe duda de que el taco es un platillo por el que gravita toda la gastronomía mexicana. Con sabores tan variados como los ingredientes disponibles de las distintas regiones del país, el taco ha sabido aparecer en toda la República Mexicana. Desde los guisados del sur como la cochinita o el poc chuc hasta los asados del norte, pasando por los distintos tacos de pescados y mariscos en la costa.

Además, en las mismas ciudades y poblados del país, el taco surge y resurge en distintos lados. Desde el puesto de calle hasta el restaurante con estrella Michelin, pasando, por supuesto, por la tortilla y guisado del día a día en el hogar.

Es por ello que muchos aceptaron rápidamente la celebración del Día del Taco, una iniciativa que busca impulsar el reconocimiento de este icónico platillo mexicano. Aunque no es una festividad oficial, el 31 de marzo se ha ganado un lugar especial en el calendario, convirtiéndose en una ocasión ideal para rendir homenaje a un platillo que forma parte esencial de la cultura. Además, por ahí hay alguno que se acuerda de este día y muerde con más enjundia el taco que tiene en la mano.

Es por ello que en esta ocasión te enlistaremos algunas de las mejores taquerías de Jalisco, según Google Maps. Para hacerlo, tuvimos que hacer un corte con al menos aquellas taquerías que superaran las mil calificaciones en Google, por lo que la muestra se concentra en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Estas son las mejores taquerías de Jalisco

El Forastero Chivastian

Avenida Manuel Ávila Camacho 1800 y 1816

Horario

Tipo: Barbacoa

4.6 estrellas 2968 votaciones

Tacos y Gorditas los Gallitos

Félix Palavicini Santa Elena

Horario

Tipo: Guisados

4.7 estrellas 1070 votaciones

Tacos Don Luis

Av. Patria 2690

Horario

4.7 estrellas 1188 votaciones

Taquería México

Jose María Morelos 1833

Horario

4.6 estrellas 2537 votaciones

Tacos Chava

Manuel Acuña 1554

Horario

4.7 estrellas 2033 votaciones

Tacos Estadio

Calzada del Federalismo Norte 3145

Horario

Estilo Ciudad de México

4.5 estrellas 1156 votaciones

Tripitas Don Ramón

Chiapas 1538

Horario

Estilo Tripas

4.5 estrellas 7771 votaciones

Tacos Luis

Federico E. Ibarra 1077

Horario

4.7 estrellas 2708 votaciones

Taco Fish La Paz

Avenida de la Paz 494

Estilo: Pescado y camarón

Horario

4.7 estrellas 20267 votaciones

Tomate Taquería

Avenida Chapultepec Sur 361

Horario

4.7 estrellas 17548 votaciones

Tacos Providencia

Avenida Rubén Darío 534

Horario

4.5 estrellas 6385 votaciones

Te puede interesar: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

