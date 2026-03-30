Casos de sarampión en escuelas de Jalisco van a la baja

El periodo vacacional de Semana Santa y Pascua inició en Jalisco y previo a ambas, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) contabilizó 18 escuelas con casos de sarampión.

Esto representa una reducción del número de planteles que presentan casos de la enfermedad pues, durante febrero, hubo hasta 62 escuelas del estado con al menos un reporte de estudiantes que se habían contagiado de sarampión.

Dicha situación implicó que, en algunos casos, se suspendieran actividades presenciales en los planteles escolares para evitar la propagación.

En la última semana de marzo, solo se registraron casos de sarampión en un salón

El secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores, explicó que, en el caso de los planteles que tuvieron casos de sarampión durante la última semana de marzo, solamente se registró en un solo salón.

"Las 18 escuelas solo han sido afectadas en un grupo, todavía no ha sido necesario suspender turnos completos en la semana pasada", dijo.

Sin embargo, pese a la baja previa a las vacaciones, el funcionario estatal recordó que, tras el periodo vacacional de diciembre, se dispararon los casos de la enfermedad, por lo que estima que pudiera haber un incremento una vez que pasen las semanas Santa y de Pascua.

"Los datos duros dicen que sí, ojalá que no. Nos pasó con el sarampión diciembre, fue incremento significativo, recordarán que nos fuimos con 8 escuelas y si llegamos a subir, ya lo bajamos".

Juan Carlos Flores recomendó a la población con menores que, si salen de vacaciones a otros estados, "tener cuidado", mantener algunas medidas como el uso de cubrebocas y estar alerta ante cualquier síntoma de la enfermedad.

"En caso de que llegaran a sentir malestar, no los manden el primer lunes de clases. Esa es la clave porque de esa manera evitamos una propagación en las escuelas".

De cara a las actividades de “Jalisco Aprende, Festival Educativo”, que se llevarán a cabo los días 8, 9 y 10 de abril en la Expo Guadalajara, el secretario indicó que solicitaron a la Secretaría de Salud Jalisco que se instalen módulos de vacunación contra el sarampión para aplicar dosis a los asistentes.

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AO

