Jalisco lanza Mundialito Escolar 2026 rumbo al Mundial de la FIFA

La Secretaría de Educación Jalisco presentó la mañana de este martes el Mundialito Escolar 2026, un torneo de futbol que se llevará a cabo como parte de las actividades previas a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, explicó que la iniciativa tiene como objetivo fomentar el deporte y la activación física entre estudiantes de nivel primaria, aprovechando el contexto internacional que vivirá el país como sede del certamen.

"Ya que vamos a ser sede, niños, vamos a ser anfitriones de cientos de miles, de millones de personas, y no exagero, como país, porque van a venir extraordinarios juegos de futbol profesional, organizado el Mundial de la FIFA, nos permite a nosotros también emular y aprovechar esta algarabía , todo este impulso que se le da a esta actividad deportiva", comentó el titular de Educación.

El funcionario subrayó que el torneo promueve la activación física, contribuye a la reducción del estrés y fortalece la construcción de entornos escolares saludables.

Por su parte, Dalia Estefanía Padilla Jiménez, directora de Formación Integral de la dependencia estatal, destacó la alineación del programa con la estrategia nacional.

"Quiero decirles que desde Jalisco reafirmamos y entendemos que el deporte es una parte esencial de la educación; nos sumamos a la estrategia nacional del Mundialito Escolar 2026 porque sabemos que es una plataforma que nos ayuda a reestructurar nuestro tejido social e impulsar los estilos de vida saludables", señaló.

El torneo se disputará con equipos de cinco jugadores por categoría, mientras que la gran final se celebrará en el Estadio Universitario, en la Ciudad de México. Los equipos campeones representarán a Jalisco en la etapa nacional de los Juegos Deportivos Nacionales.

La competencia contempla ramas femenil y varonil. Cada plantel podrá registrar un equipo por categoría, integrado por un máximo de diez jugadores, además de un entrenador, auxiliar y delegado.

El Mundialito Escolar se desarrollará de marzo a junio y fue presentado en la primaria Carmen Aldrete Castillo, en el municipio de Zapopan.

