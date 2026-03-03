Niñas y niños de Zapopan viven experiencia única con figuras del Real Madrid

El municipio de Zapopan fue sede de una clínica deportiva encabezada por leyendas del Real Madrid, como parte de una estrategia para fortalecer el deporte y generar experiencias formativas de alto impacto entre niñas y niños.

La iniciativa fue impulsada por el Consejo Municipal del Deporte (Comude), con el objetivo de establecer alianzas internacionales que fomenten valores como la disciplina, el liderazgo y el trabajo en equipo desde edades tempranas; durante la jornada, 100 menores de entre 11 y 16 años participaron en entrenamientos especializados junto a exjugadores históricos del club español.

El presidente municipal, Juan José Frangie, destacó que el impulso al deporte forma parte de una estrategia integral para brindar oportunidades positivas a la niñez y juventud del municipio. Subrayó que su administración ha renovado 73 de las 90 unidades deportivas existentes y que el resto será intervenido durante el actual periodo de gobierno, consolidando espacios públicos gratuitos y dignos para la práctica de diversas disciplinas.

En el marco de la cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, el alcalde reiteró el compromiso de Zapopan por convertirse en la mejor sede del torneo, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Señaló que el Estado de Jalisco cuenta con un reconocimiento internacional por su riqueza cultural, lo que refuerza la proyección del municipio ante eventos de talla mundial.

Por su parte, el director de Ocesa México, Juan Carlos de la Torre, resaltó la coordinación entre autoridades y organizadores para concretar la visita, así como la confianza de los exfutbolistas en el municipio. En tanto, el exentrenador madridista José Antonio Camacho reconoció las condiciones de seguridad y el respaldo institucional para llevar a cabo este tipo de actividades.

Durante la clínica, los jóvenes entrenaron junto a figuras como: Iker Casillas, Luis Figo, Fernando Morientes y Fernando Hierro, quienes compartieron su experiencia profesional y alentaron a los participantes a perseguir sus metas deportivas con constancia y esfuerzo.

