El SIAPA invita a los usuarios a aprovechar el 10% de descuento al realizar el pago del Estimado Anual 2026 en una sola exhibición.

Los usuarios pueden realizar su pago de forma cómoda y segura en línea, a través del portal oficial del SIAPA, o bien acudir a cualquiera de sus sucursales. También se puede pagar en tiendas de conveniencia, bancos y cajas populares, cuyos nombres y ubicaciones están detallados al reverso del recibo.

El pago puede efectuarse en efectivo o con tarjetas participantes VISA y MasterCard, además de contar con la opción de utilizar el código QR único impreso en el recibo para un proceso rápido y sin complicaciones.

El organismo recalca que cumplir puntualmente con el pago del servicio contribuye al mantenimiento y mejora de la infraestructura hidráulica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, garantizando un abasto continuo y de calidad para los hogares, comercios e industrias de la región.

¿Hasta cuándo es la fecha límite?

Este beneficio estará disponible hasta el 31 de marzo de 2026, por lo que se recomienda efectuar el trámite con anticipación.

Asimismo, el SIAPA subraya que este tipo de descuentos buscan incentivar la responsabilidad ciudadana y fortalecer la cultura del pago oportuno, fundamental para la sostenibilidad del sistema de agua potable y alcantarillado.

Los usuarios interesados pueden consultar más información, horarios de atención o realizar su pago digital en el sitio web oficial del organismo www.siapa.gob.mx/

Aprovecha esta oportunidad y liquida tu Estimado Anual 2026 antes de que finalice marzo para obtener un 10% de descuento . Cumplir a tiempo permite seguir construyendo un servicio eficiente y comprometido con la comunidad.

