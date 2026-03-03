Gobierno de Jalisco acuerda alza salarial para los burócratas

Con el objetivo de fortalecer las condiciones laborales y proteger el poder adquisitivo de los servidores públicos, el Gobierno de Jalisco suscribió el Convenio de Negociación del Incremento Salarial 2026.

El acuerdo establece hasta 6 por ciento de incremento al sueldo base mensual para el personal con plaza normada por el Tabulador de Servidores Públicos, en los niveles 1 al 17 con jornada de ocho horas. El ajuste será proporcional para quienes laboren jornadas menores y tendrá efecto retroactivo al 1 de enero de 2026.

La firma del convenio se realizó en Palacio de Gobierno y fue encabezada por Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno, en representación del Gobernador Pablo Lemus Navarro, junto con Luis García Sotelo, Secretario de la Hacienda Pública, y Rafael Orendain Parra, Secretario de Administración.

Zamora Zamora afirmó que el mensaje del Gobernador es de compromiso con la fuerza laboral del Estado y señaló que se trabaja en acciones como la consolidación de un hospital digno para los trabajadores y en la reforma al Artículo 7, con el propósito de mejorar garantías y certezas laborales.

Rafael Orendain Parra indicó que el acuerdo es resultado de un diálogo técnico sostenido desde finales del año pasado, mientras que Luis García Sotelo destacó que el incremento autorizado se ubica por encima de la inflación, lo que permite proteger el poder adquisitivo y avanzar en una mejora progresiva.

Representantes sindicales señalaron que el convenio brinda certeza en materia salarial y de estabilidad laboral.