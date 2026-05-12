La banda británica de funk pop y acid jazz, Jamiroquai regresará a Guadalajara tras 13 años de ausencia. El grupo encabezado por Jay Kay anunció tres fechas en México durante septiembre de 2026 con escalas en Monterrey, Ciudad de México y la Perla Tapatía. A continuación te mostramos todo lo que debes saber para asistir al concierto.

Tras tres décadas de "Virtual Insanity", aquel tema que dio la vuelta al mundo con su innovador video musical, Jamiroquai presentará en el país con un nuevo álbum de estudio bajo el brazo, el cual será el primero en nueve años para la banda.

Los conciertos se inscribirán en el Latin America Tour 2026 el cual también incluye paradas en Brasil para el Rock in Rio, Santiago de Chile, Buenos Aires en Argentina y Bogotá, Colombia.

En México, la gira iniciará en la Arena Monterrey el 23 de septiembre, llegará a Guadalajara para la Arena Guadalajara el 25 y culminará el 27 del mismo mes en la Arena CDMX.

Para Guadalajara, este concierto será la oportunidad de disfrutar la fiesta musical de Jamiroquai por primera vez desde el 1 de marzo de 2013, cuando la banda se presentó en el Auditorio Telmex. De esa fecha a hoy, muchas cosas han cambiado, pero no el entusiasmo por disfrutar de temas como "Canned Heat", "Space Cowboy" y la propia "Virtual Insanity".

Lo que debes saber del concierto de Jamiroquai en Guadalajara

Te dejamos un resumen para que no te pierdas de un lugar en el concierto de Jamiroquai

Recinto : Arena Guadalajara

: Arena Guadalajara Fecha : Viernes 25 de septiembre

: Viernes 25 de septiembre Preventa con Banco Azteca : Jueves 14 de mayo

con : Jueves 14 de mayo Venta general : Viernes 15 de mayo

: Viernes 15 de mayo Boletos a través de la página de Superboletos y en taquillas de la Arena Guadalajara

¡No te lo pierdas!

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB