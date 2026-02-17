Jalisco, con la mayor tasa de contagios por sarampión

Esta mañana durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la secretaría de salud dio a conocer las entidades que son prioritarias para la federación en busca de atender y contener el brote por sarampión.

El Subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, compartió datos sobre la tasa de contagios que existe en las distintas entidades de México, donde Jalisco se ubica en el primer lugar nacional, no solo con más casos, sino con más contagios confirmados: 19.65 por cada 100 mil habitantes.

Te recomendamos: Policías de Tlaquepaque rescatan a mujer de falsa oferta de trabajo

A esta entidad le siguen: Colima con una tasa de 8.17 por cada 100 mil habitantes, y en tercer lugar Chiapas, con una tasa de 4.83.

En total, son 11 las entidades consideradas por la Secretaría de Salud Federal como prioritarias para atender el brote de sarampión en México, en donde se estará reforzando las campañas de vacunación contra esta enfermedad.

En este sentido, Eduardo Clark señaló que hay 2 grupos etarios prioritarios para la inmunización contra el sarampión siendo el primero de ellos el bloque entre los 6 meses y los 12 años de edad, el cual refirió es el que actualmente se encuentra en mayor riesgo de contagios.

En segundo lugar está el bloque etario de las personas entre los 13 y los 49 años de edad quienes ya deberían de tener sus dosis que completan el esquema de vacunación.

En cualquiera de los 2 casos, las personas pueden acudir a cualquier unidad médica del país sea IMSS, ISSSTE o unidades estatales donde se les aplicarán las dosis de manera completamente gratuita.

El subsecretario insistió en que aquellas personas mayores de 49 años quienes ya cuentan con su esquema completo o ya tuvieron un contagio de sarampión no requieren una nueva dosis puesto que esto ya les ha protegido contra este nuevo brote.

Lee también: Policía de Jalisco rescata a joven de 18 años de un secuestro virtual en Ojuelos

En este sentido Eduardo Clark recalcó que las dosis disponibles son para aquellas personas quienes no han completado sus esquemas, no han recibido una sola dosis o quienes no recuerdan haber las recibido.

Las personas también pueden ingresar a la plataforma https://dondemevacuno.salud.gob.mx para conocer todas las unidades médicas disponibles donde pueden recibir el inmunológico.

En general, refirió el subsecretario, la campaña de vacunación ha sido bien recibida entre la población considerando que tan solo en la última semana entre enero y febrero se vacunó a alrededor de 1 millón de personas, una cifra que refirió es positiva.

Considerando que al año se estima una vacunación de 5 millones de dosis a menores de edad que nacen y que necesitan completar sus esquemas de vacunación.

Resaltó que hasta el momento no se ha tenido un impacto importante por parte de grupos antivacunas y recordó que el inmunológico es seguro y es la única herramienta y la más efectiva para evitar contagios de sarampión.

Por último, Eduardo Clark reiteró que México dispone de 27 millones de dosis contra el sarampión y que en los próximos tres meses se recibirán casi 20 millones adicionales, para alcanzar un total cercano a 48 millones.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA