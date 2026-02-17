Cerca de 300 familias que habitan en la zona conocida como Pueblo Quieto, asentada sobre el derecho de vía del tren, deberán ser reubicadas ante el paso del nuevo proyecto ferroviario de pasajeros. Así lo dio a conocer el gobernador de Jalisco, quien precisó que no se tratará únicamente de un desalojo, sino de un proceso que incluirá alternativas de vivienda y oportunidades laborales.

El mandatario explicó que la administración estatal trabajará de manera coordinada con el Gobierno Federal para liberar el derecho de vía. “Vamos a colaborar con el Gobierno Federal para la liberación del derecho de vía, pero eso no quiere decir que lo vamos a hacer solos, es decir los dos gobiernos van a trabajar en la liberación del derecho de vía y ‘los dos le vamos a entrar con lo que nos corresponda’”, afirmó.

En ese contexto, señaló que el trazo del tren de pasajeros pasará por esa zona, lo que hace necesaria la intervención. “Sí pasa por ahí y sí se tiene que hacer la liberación de vía. No se va a usar la vía de carga, se va a construir una nueva vía para el tren de pasajeros México-Guadalajara que va a correr paralela a la vía del transporte de carga”, detalló.

El gobernador subrayó que el enfoque principal será social:

“Por lo tanto, Pueblo Quieto y muchas otras cosas vamos a tenerlas que cambiar de ubicación, Pueblo Quieto no puede tener sólo una consideración del tren, lo más importante es darle un sentido social para la gente que lo habita, no podemos pensar solamente en la necesidad del derecho de vía del tren, hay que atender a todas las familias y personas que viven en Pueblo Quieto con esa consideración social, hay que ver mecanismos para reubicarlos, no es para desalojarlos, es para poderles dar un lugar digno en donde viva, darles oportunidades de trabajo, darles apoyos sociales, es decir a la gente de Pueblo Quieto sí se va a remover, sin embargo va a tener una consideración social”.

Autoridades estatales informaron que el derecho de vía en Pueblo Quieto forma parte de un análisis federal de infraestructura. EL INFORMADOR/J. Acosta

Cómo se llevarán a cabo los “apoyos”

Precisó que el financiamiento de los apoyos se dividirá entre la Federación y el Estado, dependiendo del programa. El objetivo es facilitar el acceso a vivienda adecuada, integrarlos a esquemas de empleo formal y otorgar distintos respaldos de carácter social.

En cuanto al proyecto ferroviario, se prevé que el arranque de las obras sea anunciado en mayo, junto con la definición final del trazo. La construcción no se someterá a licitación nacional, ya que estará a cargo del Ejército Mexicano. Se estima que el servicio pueda comenzar a operar en 2029. Aún no se ha dado a conocer el costo total, pero se calcula que el trayecto directo entre Guadalajara y la Ciudad de México sería de cuatro horas con 15 minutos , tiempo que podría variar según el número de paradas.

“Con cuatro horas 15 minutos compite con el avión, porque en avión es una hora antes, hora y media de vuelo, el tráfico de la Ciudad de México, el tráfico para llegar al aeropuerto, es decir compite con el avión”, sostuvo el mandatario.

Asimismo, indicó que, mediante el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, se acordó que Jalisco colaborará en lo necesario para la construcción del tren México-Querétaro-Irapuato-León-Guadalajara. El proyecto fue revisado recientemente con autoridades federales.

“Queremos que le sirva no sólo a Guadalajara, sino a otros municipios de Jalisco, principalmente de la zona Altos Norte, el recorrido que nos fue propuesto por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es un trayecto que le conviene a Jalisco y al área metropolitana”, expresó.

La propuesta contempla que el tren tenga paradas en Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Acatic y Tepatitlán antes de llegar a la zona metropolitana de Guadalajara, donde arribaría a la estación del Parque Agua Azul. Posteriormente, el plan considera un tramo hacia Tepic, después a Mazatlán y finalmente a Nogales. Para concretar esa ruta es indispensable disponer del espacio que actualmente ocupa el asentamiento conocido como Pueblo Quieto.



Con información de Rubí Bobadilla



* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

