El Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex) prevé que este año se generen alrededor de 10 mil empleos temporales por el Mundial de futbol, principalmente en los sectores comercio y servicios.

Raúl Flores López, presidente del organismo empresarial, explicó que el Mundial significará una oportunidad para la economía local.

"Vamos a tener un importante número de visitantes a nuestra ciudad y eso viene a fortalecer, se tienen que dar servicios en la hotelería, en los restaurantes, se trata de empleos temporales, pero el gran reto es traducir estos empleos temporales en empleos permanentes y ver las políticas públicas que desde lo local podamos trabajar en conjunto para buscar la forma de que permanezcan esos empleos", comentó.

Para que eso ocurra, Coparmex dijo que el Mundial de futbol debe acompañarse de condiciones estructurales que favorezcan la inversión y el crecimiento.

"Se requiere certeza jurídica, mejora regulatoria, acceso suficiente a energía y agua, condiciones de seguridad y una mejora regulatoria efectiva que facilite la inversión y el desarrollo empresarial", dijo.

Esta mañana, el Centro Empresarial de Jalisco presentó su expectativa de empleos para el 2026, en la cual se estima la generación de 26 mil fuentes de trabajo, la más baja de los últimos años.

"Si se impulsa la formalización, se fortalecen las micro y pequeñas empresas y se alinean incentivos adecuados, la generación total del empleo podría superar la cifra del 2025 que fue de más de 27 mil puestos de trabajo", precisó el organismo.

Lee también: Nadia López García sustituirá a Marx Arriaga en la SEP

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB