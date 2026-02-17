Con la instalación de 90 Comisiones Municipales, Movimiento Ciudadano consolida su estructura territorial y fortalece su organización en cada región del estado.

De manera paralela, inició la preparación estratégica de sus integrantes para fortalecer el trabajo político y la cercanía con la ciudadanía.

Asimismo, recientemente concluyó una gira de capacitación dirigida a quienes conforman nuestras comisiones operativas. Se realizaron sesiones en 12 sedes regionales, con la participación de más de mil 400 personas provenientes de 110 municipios.

ESPECIAL

Chapala, en el distrito electoral 17; Autlán de Navarro y San Gabriel, del 18; Zapotlán el Grande y La Manzanilla de la Paz, del 19; Arandas, correspondiente al 15; Lagos de Moreno, del 2; Tepatitlán de Morelos, del 3; Colotlán y Tala, del 1; y, finalmente, en el distrito 5, estuvimos en Atenguillo y Puerto Vallarta.

Durante estas jornadas se abordó el funcionamiento de las comisiones operativas, la historia, los principios y la agenda de nuestro movimiento, así como herramientas de oratoria política y comunicación estratégica.

ESPECIAL

La capacitación permanente y de calidad es uno de los pilares de la gestión de la coordinadora, Mirza Flores. La cercanía con la militancia y la unidad interna son ejes fundamentales que se fortalecen a través de este esfuerzo, que reafirma que nuestro movimiento está en buenas manos.

En los próximos días, el partido continuará con cursos, talleres y diplomados, con el objetivo de fortalecer su capacidad, profesionalismo y visión.

ESPECIAL

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS