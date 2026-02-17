Con la instalación de 90 Comisiones Municipales, Movimiento Ciudadano consolida su estructura territorial y fortalece su organización en cada región del estado.De manera paralela, inició la preparación estratégica de sus integrantes para fortalecer el trabajo político y la cercanía con la ciudadanía.Asimismo, recientemente concluyó una gira de capacitación dirigida a quienes conforman nuestras comisiones operativas. Se realizaron sesiones en 12 sedes regionales, con la participación de más de mil 400 personas provenientes de 110 municipios.Chapala, en el distrito electoral 17; Autlán de Navarro y San Gabriel, del 18; Zapotlán el Grande y La Manzanilla de la Paz, del 19; Arandas, correspondiente al 15; Lagos de Moreno, del 2; Tepatitlán de Morelos, del 3; Colotlán y Tala, del 1; y, finalmente, en el distrito 5, estuvimos en Atenguillo y Puerto Vallarta.Durante estas jornadas se abordó el funcionamiento de las comisiones operativas, la historia, los principios y la agenda de nuestro movimiento, así como herramientas de oratoria política y comunicación estratégica.La capacitación permanente y de calidad es uno de los pilares de la gestión de la coordinadora, Mirza Flores. La cercanía con la militancia y la unidad interna son ejes fundamentales que se fortalecen a través de este esfuerzo, que reafirma que nuestro movimiento está en buenas manos.En los próximos días, el partido continuará con cursos, talleres y diplomados, con el objetivo de fortalecer su capacidad, profesionalismo y visión.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS