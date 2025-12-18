Jalisco asigna 40 mdp para atención de mujeres con padecimiento oncológico

El Gobierno de Jalisco, a través del Sistema DIF estatal y la legislatura local, anunció una asignación presupuestal de 40 millones de pesos para el año 2026, estos fondos se destinarán a la atención y acompañamiento de mujeres que enfrentan padecimientos oncológicos, garantizando la continuidad de sus tratamientos.

La presidenta del Sistema DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, y la diputada y presidenta de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones, Mónica Magaña, realizaron el anuncio. Este recurso busca brindar un respaldo fundamental a las pacientes en todo el Estado.

Mónica Magaña subrayó que esta aprobación presupuestal marca un hito en Jalisco. Es la primera ocasión que se asigna una partida económica específica para el apoyo a mujeres con esta enfermedad, lo que refleja un compromiso directo con ellas.

Compromiso legislativo sin precedentes

La diputada afirmó que esta medida envía un mensaje claro a la ciudadanía. "Es la primera vez que se destina una bolsa con un destino específico para atender a las mujeres que luchan contra el cáncer. Un compromiso que hicimos hace un par de semanas con todas las mujeres, para mandar un mensaje claro: que nunca más en Jalisco van a enfrentar esta lucha solas", expresó la legisladora.

Por su parte, Maye Villa de Lemus enfatizó la importancia del trabajo colaborativo y la cercanía con las mujeres afectadas. Reconoció el esfuerzo legislativo que permitió concretar esta asignación de recursos para el próximo año fiscal.

"Estaremos muy de cerquita con todas las mujeres para platicar con ellas, no para decidir qué es lo que necesitan, sino para que ellas nos platiquen qué es lo que hace falta para atenderlas", mencionó la presidenta del Sistema DIF Jalisco. Esto asegura que las acciones respondan a las necesidades reales.

Estrategias para la detección y seguimiento

Esta iniciativa se inscribe en una serie de acciones que Jalisco ha implementado para fortalecer la detección y atención de padecimientos oncológicos en mujeres. Durante el año 2025, el estado realizó más de 39 mil mastografías de tamizaje.

Este volumen de estudios colocó a Jalisco en el segundo lugar a nivel nacional en la cantidad de mastografías efectuadas. La prevención y el diagnóstico temprano son pilares fundamentales de la estrategia de salud pública.

Las Brigadas Yo Jalisco, implementadas de mayo a septiembre de este año, reportaron más de 2,600 detecciones de padecimientos de mama en distintas comunidades. Estas acciones han sido cruciales para fortalecer la cobertura preventiva y el diagnóstico oportuno en la región.

