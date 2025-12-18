A 6 años de su desaparición, reclaman pendientes en el caso de los hermanos Camarena

Este viernes 19 de diciembre se cumplen 6 años de la desaparición de los hermanos Camarena. Los cuatro hermanos, José de Jesús Martínez Camarena, Tonatiuh Ávalos Camarena, Ernesto Padilla Camarena y Oswaldo Ávalos, fueron víctimas de desaparición forzada por policías de Ocotlán y, desde entonces, no se sabe nada de ellos.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) y familiares reclaman por la falta de acceso a la justicia pese a los dos condenados y exigen acciones de búsqueda.

En total, son dos policías municipales que fueron condenados a 102 años de prisión en el año 2024; sin embargo, el CEPAD acusó que "no ha llevado a obtener información para la localización, suerte y/o paradero de los hermanos Camarena" .

Además, acusan que hay otras tres órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar contra policías de Ocotlán. Sobre el tema, la vicefiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, afirma que hay acciones para detener a los responsables.

"Las acciones de búsqueda siguen de manera permanente a las personas que están evadidas de la acción de la justicia a través del área de mandamientos judiciales. Se siguen haciendo actos de investigación para localizarles y que enfrenten su proceso penal, aparte de las personas que están procesadas y están detenidas".

Pese a ello, el CEPAD cuestiona que hay falta de respuesta de las autoridades para implementar acciones para localizar a los cuatro hermanos.

"Las autoridades mexicanas han omitido implementar una estrategia integral, inmediata y permanente de búsqueda y el caso ha estado marcado por la lentitud institucional, la fragmentación de la información, la ausencia de insumos técnicos para búsqueda y la falta de avances procesales en carpetas de investigación, expedientes de búsqueda y de reparación", se indicó en un comunicado.

Además, exigen a las distintas instancias estatales y federales implementar diligencias para identificar y localizar a los responsables, fortalecer las acciones de búsqueda, insumos básicos, evitar la revictimización a familiares, garantizar medidas de ayuda, protección y coordinación institucional , así como reforzar las medidas de protección.

El llamado es a la Vicefiscalía, la Comisión de Víctimas, la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda y el Mecanismo de Protección Para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

