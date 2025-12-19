La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) activó hoy viernes 19 de diciembre, a las 08:00 horas, una contingencia atmosférica en una estación del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), y una precontingencia en otra. La medida se tomó debido a una alta concentración de contaminantes que representan un riesgo para la salud de la población tapatía.

Cuáles son las zonas afectadas y qué niveles de contaminación registraron

La Semadet dividió su emergencia en dos niveles, según la gravedad en las estaciones de monitoreo, así como los municipios que son afectados por las condiciones del medio ambiente:

Contingencia Atmosférica Fase 1 (Zona Sur-Este) del AMG

Se activó en la estación Las Pintas.

Niveles registrados: 152 puntos (PM10) y 129 puntos (PM2.5)

Municipios afectados: Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto

Precontingencia Atmosférica (Zona Centro-Sur)

Activada en la estación Miravalle

Niveles registrados: 138 puntos (PM10) y 103 puntos (PM2.5)

Municipios afectados: Principalmente Tlaquepaque y Guadalajara

¿Qué contaminantes hay?

Según la Semadet, la contingencia y precontingencia de este viernes se dieron ante los niveles altos de partículas PM10 y PM2.5. Estos son contaminantes microscópicos que pueden agravar enfermedades cardiovasculares y respiratorias al ser inhaladas.

Según la Semarnat, en un artículo publicado en 2021 y en el que cita a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición a partículas pequeñas de 2.5 micrones o menos de diámetro (las llamadas PM2.5), son generadoras de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, además de cáncer pulmonar, e impactan sobre todo a personas que viven en países de ingresos bajos y medianos y que soportan la carga de la contaminación del aire de exteriores.

También cita a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) para señalar que el tamaño de las partículas está directamente vinculado con el potencial para provocar problemas de salud, y son las más pequeñas, de menos de 10 micrómetros de diámetro (PM10), las que causan los mayores problemas, no solo porque pueden llegar a la profundidad de los pulmones, sino porque algunas pueden alcanzar el torrente sanguíneo y afectar tanto a estos órganos como al corazón.

¿Cómo protegerse durante una contingencia y precontingencia en al AMG?

Ante la mala calidad del aire, la Semadet exhorta a la población a seguir estas indicaciones estrictas para reducir la exposición:

Para la salud (grupos vulnerables y población general)

Evitar realizar cualquier actividad física vigorosa al aire libre.

Mantener puertas y ventanas cerradas para evitar el ingreso de aire contaminado.

Usar cubrebocas en exteriores, especialmente personas con asma o enfermedades respiratorias.

Consumir abundantes líquidos y alimentos ricos en Vitamina C.

Mantener en interiores a niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

Lo que no se debe hacer durante la contingencia y precontingencia:

Queda estrictamente prohibido realizar fogatas o quemas de cualquier tipo.

Reducir el uso del vehículo particular; optar por compartir auto o evitar traslados innecesarios.

¿Dónde consultar la calidad del aire en tiempo real?

La autoridad ambiental exhortó a la población en el AMG a mantenerse informada y a consultar la calidad del aire en tiempo real a través del sitio oficial aire.jalisco.gob.mx y de la cuenta @AireySaludAMG, donde se actualiza el estado de las estaciones de monitoreo y se informa sobre posibles cambios en las medidas ambientales.

La Semadet reiteró el llamado a cuidar la salud y seguir las recomendaciones oficiales mientras se mantengan activas la contingencia atmosférica Fase 1 y la precontingencia en el Área Metropolitana de Guadalajara.

