Así puedes solicitar el Traslado Seguro de la Policía de Guadalajara al retirar tu aguinaldo

El Gobierno de Guadalajara dio a conocer el servicio de “Traslado Seguro”, el cual busca que elementos de la Policía de dicho municipio acompañen a la ciudadanía al momento de retirar o depositar su dinero durante esta temporada decembrina.

Para poder solicitar el servicio deberás realizar una llamada telefónica al siguiente número: 331201 6070 y se te asignará una unidad de la Policía de Guadalajara para que puedas sentirte seguro al retirar o depositar tu aguinaldo.

CORTESÍA/ Gobierno de Guadalajara

Recuerda que el aguinaldo es una prestación obligatoria para las y los trabajadores, reconocida en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, por ello si aún no recibes este dinero extra, tu empleador tiene hasta el 20 de diciembre, para entregártelo con un monto mínimo equivalente a 15 días de salario.

La ley también contempla que quienes no hayan cumplido un año completo de labores, independientemente de si continúan trabajando o no al momento del pago, tienen derecho a recibir la parte proporcional del aguinaldo conforme al tiempo efectivamente laborado.

El cumplimiento oportuno de esta prestación es responsabilidad directa del empleador, quien puede ser sancionado con una multa en caso de no cubrirla, hacerlo de manera incompleta o fuera del plazo establecido.

