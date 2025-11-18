Jalisco arranca campaña de vacunación masiva contra el sarampión con más de un millón de dosis

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció este martes el arranque de una campaña masiva de vacunación y prevención contra el sarampión ante el incremento de casos registrados en el país y el avance del brote global que ha encendido alertas sanitarias en diversas regiones del mundo, y con el cual se buscará contener el brote en la entidad en 60 días.

La estrategia contempla la instalación de módulos de inmunización en los 125 municipios y la aplicación de poco más de un millón de dosis de la vacuna triple viral , "con el objetivo de cortar cadenas de transmisión y proteger especialmente a niñas y niños".

En el marco de esta campaña, Pablo Lemus instó a la población a sumarse de manera puntual a las acciones emprendidas por la Secretaría de Salud.

"Quiero pedir el apoyo de las y los jaliscienses. A nivel mundial se está presentando un brote de sarampión que está afectando también a muchos países de América, incluidos México y Jalisco. Vamos a hacer nuestra tarea para cuidar a nuestra gente", dijo el Gobernador respecto a la campaña.

El mandatario estatal indicó que la campaña tendrá cobertura en todo el territorio jalisciense y que la estrategia será explicada por la autoridad sanitaria, "confiando en la colaboración ciudadana para alcanzar las metas de vacunación".

El secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, destacó que el Estado ha trabajado de manera anticipada para contener el brote y que la meta es controlar la expansión del virus en menos de 60 días con apoyo de esta campaña masiva.

“Esta invitación que hacemos hoy a la sociedad nos va a ayudar muchísimo porque, efectivamente, en Jalisco vamos a contener ese brote epidémico de sarampión en menos de 60 días. La Organización Panamericana de la Salud tiene una estrategia llamada ‘de 90 días’, pero nosotros venimos ya trabajando con intensidad", afirmó el secretario de Salud.

Pérez Gómez explicó que la campaña implica la aplicación de al menos un millón 200 mil dosis de la triple viral y sostuvo que, con las acciones ya desplegadas, podrán ofrecer resultados favorables a la población y al Ejecutivo estatal.

"Vamos a aplicar por lo menos 1 millón 200 mil dosis de vacuna contra sarampión, rubéola y paperas, que es la conocida como triple viral, y estoy plenamente seguro que con las acciones de prevención que venimos realizando prácticamente en los 125 municipios del Estado de Jalisco les vamos a dar muy buenas cuentas a los jaliscienses", dijo el secretario.

Además, recordó que México registra alrededor de mil 500 casos acumulados en 2025, de los cuales cuatro mil 500 han ocurrido en Chihuahua, mientras que Jalisco suma 180, y afirmó que, pese a estas cifras, no bajarán la guardia debido a la alta transmisibilidad del virus.

"Para que tengamos una proporción de lo que viene ocurriendo en nuestro país. Nuestro país tiene alrededor de 5 mil 500 casos acumulados en lo que va de este 2025. 4 mil 500 de esos casos han ocurrido en el Estado de Chihuahua y Jalisco tiene 180 casos, pero no nos vamos a confiar" , manifestó.

El Gobernador insistió en la importancia de acudir a los módulos, especialmente después del reciente fallecimiento de una bebé de 11 meses, hija de padres jornaleros, quien llegó al Estado ya contagiada.

El acceso a la vacuna, recordaron las autoridades, es totalmente gratuito. "Es muy importante acudir a estos módulos de vacunación. Vamos a compartir la ubicación de los mismos que, como dijo el doctor, estarán en los 125 municipios de Jalisco", reiteró el Gobernador.

Así, insistió en que esta es la mejor vía para proteger a la población más vulnerable y pidió a las familias participar activamente en la prevención.

"Debemos de hacerlo conjuntamente con todas y con todos ustedes de acudir a los módulos de vacunación. Son completamente gratuitos. También es muy importante mencionarlo: completamente gratuitos. Porque en Jalisco, cuidamos a su gente y lo hacemos al estilo Jalisco", finalizó el mandatario estatal.

