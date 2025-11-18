Mery Pozos y Pablo Lemus discutirán este martes el presupuesto federal para Jalisco

La diputada federal por Jalisco y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Merilyn Gómez Pozos, anunció que este martes sostendrá una reunión con el gobernador Pablo Lemus "para revisar y aclarar los procesos de asignación de recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026".

La legisladora precisó que el encuentro fue solicitado por ella misma, con el objetivo de poner fin a las versiones encontradas sobre los montos destinados al estado y, eventualmente, avanzar hacia una coordinación que permita depurar dudas y priorizar proyectos.

En rueda de prensa, la diputada recordó los resultados del proceso de aprobación del PEF en la Cámara de Diputados, subrayando que por segundo año consecutivo fue aprobado en un plazo de tres días, "gracias al trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública".

Recordó también que fueron presentadas 12 reservas con las que se obtuvieron reasignaciones por 49 mil millones para educación (especialmente en el tema de la Universidad de Guadalajara), cultura y áreas protegidas, así como recursos para infraestructura.

"Estoy muy satisfecha y orgullosa del trabajo realizado al frente de la comisión de presupuesto y cuenta pública en este proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos. Logramos por segundo año consecutivo en la administración de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo que en tres días tuviéramos aprobado este instrumento", comentó en rueda de prensa.

La diputada explicó que entre estas reservas, además de la corrección del error de la Secretaría de Hacienda respecto al presupuesto de la Universidad de Guadalajara, se destinaron recursos a programas educativos y a áreas protegidas.

"Estas doce reservas atienden a temas prioritarios. Obviamente, como es de interés de nosotras y nosotros los jaliscienses, el tema de la Universidad de Guadalajara, donde resarcimos este error de la Secretaría de Hacienda cubriendo la deuda que teníamos con el presupuesto de la universidad", refirió.

Gómez Pozos cuestionó lo dicho por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, respecto a la supuesta falta de apoyo federal a Jalisco, pues dijo, el mismo secretario estatal de Hacienda ha reconocido que el 80% del presupuesto de Jalisco proviene de aportaciones federales, además de que los programas sociales, que ascienden a más de 49 mil millones de pesos, no están incluidos en ese porcentaje.

Te puede interesar: Inversionistas de Jalisco denuncian desalojo irregular en Nayarit

Mery Gómez también respondió a las afirmaciones del gobernador sobre la ausencia de recursos para carreteras: explicó que constitucionalmente ya no pueden etiquetarse partidas específicas para proyectos carreteros desde el PEF, aunque afirmó, se logró un incremento significativo en la bolsa federal destinada a mantenimiento y reparación.

"El gobernador ha dicho que no hay un solo peso para carreteras en Jalisco y eso es una gran mentira. Lo que él no sabe es que nosotros, por la Constitución, ya no podemos hacer etiquetados desde el presupuesto de egresos para proyectos específicos", afirmó.

Gómez Pozos adelantó que en la reunión de este martes con el gobernador explicará estos procesos y pedirá definir de manera conjunta las prioridades de Jalisco para la gestión federal. Señaló que la coordinación será clave, tanto con el Ejecutivo estatal como con la Secretaría de Infraestructura, con la que se reunirá la próxima semana.

"Mi interés no es estarlo desmintiendo tampoco, ni estar construyendo narrativas de unos contra otros. Mi interés es que de verdad le vaya bien a Jalisco. Mi interés es que nos pongamos a trabajar y que dejemos de estar engañando a las y a los jaliscienses", manifestó Mery Gómez.

La diputada añadió que, una vez que dialogue con Pablo Lemus y posteriormente con la Secretaría de Infraestructura, buscará avanzar en la definición de proyectos carreteros y otras prioridades estatales hacia el ejercicio 2026.

Por último, la diputada aprovechó para invitar a la ciudadanía, especialmente a quienes le dieron su voto en las urnas, a asistir a la presentación de su primer informe legislativo, que tendrá lugar el viernes 21 de noviembre a las 4:30 de la tarde en la Cámara de Comercio de Guadalajara.

"Nos vemos este viernes 21 de noviembre en la Cámara de Comercio de Guadalajara a las 4:30 de la tarde. Tenemos una cita con su servidora para esta rendición de cuentas, que es de verdad un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas para la ciudadanía sobre todo lo que hemos hecho este año", finalizó la diputada.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV