Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 19 de noviembre de 2025

El clima en Guadalajara para este miércoles 19 de noviembre prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 33%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Jueves 20 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 21 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Domingo 23 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 24 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Martes 25 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

