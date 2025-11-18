El gobierno de Guadalajara trabaja ya en la presentación de las denuncias correspondientes ante la Fiscalía del Estado por los daños ocasionados al patrimonio municipal durante los disturbios registrados el sábado en el Centro Histórico, luego de la manifestación convocada para exigir mayor seguridad en México, confirmó este martes la alcaldesa tapatía, Verónica Delgadillo.

Desde el primer momento, explicó Delgadillo, el municipio inició el levantamiento de evidencias y la documentación correspondiente para que se determinen las responsabilidades por los hechos ocurridos.

"Estamos haciendo ya las denuncias pertinentes en agravio que sufrió el patrimonio de la ciudad. Nosotros ya estamos trabajando con el INAH, estamos trabajando con las diferentes instancias para poder hacer la intervención y también está participando Servicios Públicos municipales desde el primer momento", afirmó la alcaldesa.

Delgadillo también confirmó que ya se realizó un registro detallado de los daños a mobiliario, infraestructura y espacios públicos, con apoyo de personal especializado y de las áreas municipales involucradas. Esta revisión —indicó— permitirá determinar el grado de afectaciones y avanzar en los procesos de reparación "en cuanto la autoridad correspondiente lo autorice".

"También se levantó el acta circunstancial de los hechos para poder dar cuenta de todo lo que sucedió ese día, y una vez que podemos entrar, nos vamos a empezar a participar por lo que competa el municipio. Principalmente sus edificios".

¿Cuáles fueron los lugares más afectados tras la manifestación del sábado?

Estos serían la Catedral, el Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado, aunque también será necesaria la intervención en la Plaza de Armas.

Delgadillo afirmó que el municipio está en coordinación con el Gobierno del Estado, particularmente con la Secretaría General, que será la instancia encargada de ciertos procedimientos de restauración, especialmente en espacios emblemáticos del primer cuadro de la ciudad.

La alcaldesa añadió que ya existen acercamientos con Cultura Guadalajara para intervenir áreas específicas que resultaron afectadas, entre ellas el kiosco de la Plaza de Armas.

Por otra parte, la alcaldesa destacó que a la manifestación hubieran acudido alrededor de 20 mil personas "que se expresaron de manera pacífica", aunque posteriormente se registraron los incidentes que derivaron en los daños materiales.

Destacó también que Guadalajara ha mantenido históricamente una postura de apertura hacia las expresiones ciudadanas y reiteró que la violencia no tiene cabida en el uso del espacio público.

Por último, la alcaldesa reiteró que la administración continuará colaborando con las autoridades estatales para que las investigaciones avancen y se garantice la reparación de los daños generados al patrimonio tapatío.

