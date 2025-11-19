Miércoles, 19 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 19 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web

El clima en Chapala para este miércoles 19 de noviembre determina que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 55%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Jueves 20 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Viernes 21 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Domingo 23 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Lunes 24 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

