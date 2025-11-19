Miércoles, 19 de Noviembre 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 19 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

El clima en El Salto para este miércoles 19 de noviembre anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 40%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 20 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 23 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Lunes 24 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 25 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

