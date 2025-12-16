Tras una jornada maratónica que se prolongó hasta la madrugada, el Congreso de Jalisco aprobó en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos del Estado para 2026, con el voto favorable de las bancadas de Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, Hagamos y Partido Verde. El paquete financiero contempla una bolsa total de 182 mil 692 millones de pesos, con una orientación prioritaria hacia los rubros de seguridad, transporte público e infraestructura. El trabajo y las negociaciones del gobernador Pablo Lemus y los legisladores Gabriela Cárdenas y José Luis Tostado funcionaron para lograr los votos necesarios.

Durante la discusión en el pleno, los diputados avalaron reasignaciones presupuestales por un total de mil 143 millones de pesos. Entre los ajustes más relevantes destaca la asignación de 130 millones de pesos adicionales a la agenda de personas desaparecidas.

En materia de salud y educación, los Hospitales Civiles recibirán 50 millones adicionales, mientras que la Universidad de Guadalajara contará con 60 millones más para programas educativos y equipamiento de planteles, con lo que su presupuesto superará los 17 mil millones de pesos. En contraste, el gasto destinado al mantenimiento de los radares de fotoinfracción se redujo de 583 millones en el proyecto original a 112.8 millones, mientras que el subsidio al transporte público para mantener la tarifa en 9.50 pesos aumentará a 777 millones.

El rubro de transporte registrará un crecimiento de 18.5% en comparación con 2025. Los recursos se destinarán a la ampliación y modernización de la flota de transporte masivo, incluyendo la adquisición de trenes para las Líneas 1 y 2 del Tren Ligero, unidades adicionales para el sistema del Peribús y autobuses eléctricos para el sistema BRT que operará sobre la Carretera a Chapala, entre Periférico y el Aeropuerto Internacional. También se contempla la conclusión de esta línea de transporte, la incorporación de unidades para el sistema Mi Transporte Tren Ligero y la adquisición de camiones eléctricos para Puerto Vallarta. La Línea 4 del Tren Ligero contará con más de 941 millones de pesos, que incluyen recursos para su operación y el pago de la contraprestación.

El apartado de seguridad pública tendrá un incremento del 15%. Buena parte del presupuesto se destinará al fortalecimiento del Escudo Urbano C5, mediante la instalación de nuevos arcos carreteros, el desarrollo de infraestructura avanzada de videovigilancia y la construcción de una nueva sede. Además, se prevé reforzar a la Policía Estatal de Caminos.

En infraestructura, el presupuesto crecerá también 15%, con inversiones enfocadas en la ampliación y conservación de carreteras, puentes y vialidades, así como en la construcción y modernización de hospitales. Entre los proyectos prioritarios destacan la conclusión del Hospital Civil de Oriente, el Hospital Regional de Tepatitlán, el Hospital Comunitario de Encarnación de Díaz, un Centro de Atención para Personas con Autismo en Ocotlán y dos nuevas instalaciones para la Red de Hospitales Civiles en Puerto Vallarta y Zapotlán El Grande.

En la misma sesión, el Congreso aprobó la Ley de Ingresos del Estado para 2026, que proyecta ingresos por 182 mil 692 millones.

Finalmente, el pleno ratificó a Jorge Alejandro Ortiz como titular de la Auditoría Superior del Estado por un periodo adicional de ocho años. Y se designó a Mayra Nayely Cervantes como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia y a José Félix Cárdenas Gaytán como titular del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.