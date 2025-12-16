Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 16 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este martes 16 de diciembre determina que estará con muy nuboso con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.Miércoles 17 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 10Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Domingo 21 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Lunes 22 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Martes 23 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga