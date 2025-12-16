Martes, 16 de Diciembre 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 16 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este martes 16 de diciembre determina que estará con muy nuboso con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 17 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 10

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Domingo 21 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 22 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 23 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

