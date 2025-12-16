Martes, 16 de Diciembre 2025

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 16 de diciembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Guadalajara para este martes 16 de diciembre informa que estará con muy nuboso con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 34%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 17 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Domingo 21 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Lunes 22 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

