Ratifican Jorge Alejandro Ortiz al frente de la ASEJ

El Congreso de Jalisco avaló la ratificación de Jorge Alejandro Ortiz como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASEJ), por lo que permanecerá otros 8 años en el cargo.

Jorge Alejandro Ortiz recibió un total de 34 votos a favor, una amplia mayoría requerida para ser elegido. Haimé Figueroa Neri, Jorge Arturo Ventura y Sofía Montserrat Godínez recibieron un voto.

En entrevista tras su ratificación, el auditor aseguró que se verán “los frutos” del trabajo que – afirmó – se hizo durante los primeros 8 años de su gestión. Incluso, ante los cuestionamientos de algunos diputados, el funcionario estatal dejó en claro que hubo transparencia y comunicación sobre los resultados de la ASEJ.

“Siempre se subieron los informes públicos. Los resultados siempre se comunicaron, siempre llegaron todos los informes a la Comisión de Vigilancia en tiempo y forma y quien los quiso consultar y los quiere consultar están al público, libres y a disposición. Hay más de mil 100 promociones de responsabilidades, hay montos importantes. Hay presidentes municipales inhabilitados”

Jorge Alejandro Ortiz permanecerá al frente de la ASEJ por otros 8 años tras haber sido elegido en el año 2017. En las evaluaciones, fue el que mejor resultado obtuvo tras los análisis del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.

El equipo de prensa del auditor resaltó que durante la gestión del funcionario, se han operado reintegros y recuperaciones derivados de la fiscalización y la determinación de procedimientos de responsabilidad, de las cuentas públicas 2018 a 2023 por 290 millones de pesos, de los cuales 141 mdp corresponden a trabajos de reparación en la obra pública por las inconsistencias observadas en los trabajos de auditoría.

Designan a magistrada del Supremo Tribunal de Justicia

El pleno del Congreso de Jalisco designó a Mayra Nayely Cervantes Gutiérrez como nueva magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con el respaldo de 35 votos a favor de las y los diputados locales.

Durante la sesión, se destacó que la magistrada cuenta con trayectoria dentro de la carrera judicial, ya que actualmente se desempeña como juez, experiencia que fue considerada al momento de su elección.

Por otro lado, la diputada Adriana Medina, presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia, informó que la designación de la segunda magistratura pendiente permanece detenida, debido a una suspensión judicial que impide cubrir la vacante dejada por el ex presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón.

“A nosotros no nos ha llegado nada. Empezaron a notificar, me parece que a partir de febrero, entonces no sé cuándo nos vaya a llegar la notificación”.

La nueva magistrada permanecerá en el cargo hasta el año 2027, ya que ese año se renovará la totalidad de las magistraturas del Supremo Tribunal debido a la implementación de la elección judicial en el estado.

