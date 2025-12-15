El Congreso de Jalisco avaló la iniciativa de Ley de Ingresos para el año 2026 en lo general, en la que proyectan ingresos por 182 mil 692 millones de pesos, tras recibir 26 votos a favor y 11 en contra de Morena y aliados.

De ese total, 25 mil millones provendrán de ingresos estatales; es decir, 14% de los recursos. La mayor parte será de origen federal, los cuales son obtenidos por concepto de transferencias y participaciones que son etiquetadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. No habrá contratación de deuda.

Aunque hubo críticas al programa de verificación vehicular, entre las reservas, fue aprobada una propuesta para evaluar y hacer un diagnóstico al programa por parte del diputado Tonatiuh Bravo.

La ley confirmó que habrá un alza en el pago de los impuestos, licencias, derechos y otros cobros para el siguiente año, entre ellos, el incremento más notable es el costo del refrendo para motocicletas: el trámite pasará de 385 a 600 pesos.

La medida busca avanzar en la regulación de este tipo de vehículos, cuyo crecimiento se disparó en los últimos años

ya que entre 2010 y 2025, el número de motos en Jalisco se multiplicó seis veces, hasta superar el millón de unidades, según datos de la Secretaría de la Hacienda Pública.

El refrendo para automovilistas también tendrá un incremento de 900 a mil pesos y en esta ocasión, no se incluirá el trámite de la verificación vehicular o el reemplacamiento. La verificación se mantendrá con subsidio, es decir, el conductor no pagará por el trámite y el cambio de placas costará 2 mil 502 pesos.

Los costos de licencias también serán incrementados: el precio de la licencia de conducir pasará de 882 pesos a 913 pesos para automovilistas; de 995 a mil 030 pesos para choferes. La aportación para la Cruz Roja Mexicana pasa de 37 a 40 pesos y de 31 a 60 pesos para el Hogar Cabañas.

Las licencias para motociclistas son las que tendrán el mayor incremento: en 2025, cuesta 507 pesos, pero para 2026, se proyecta un costo de 600 pesos para tipo A2 y mil pesos para A3.

Otros impuestos que subirán es la tasa al Impuesto sobre la Enajenación de Boletos de Rifas y Sorteos, del 10% al 12%; el Impuesto Sobre Erogaciones de Juegos con Apuestas del artículo 13 Bis, del 8% al 10%; el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal no Subordinado será del 5%.

La suscripción al sistema de MiBici también tendrá un incremento de 494 a 600 pesos, aunque para el siguiente año ya se incluirá en el servicio la posibilidad de utilizar bicicletas eléctricas.

El Impuesto Sobre Hospedaje concreta su incremento, que se autorizó desde el año pasado, del 4% al 5% para 2026, lo que permitirá ingresos de 689 millones de pesos, medida que había sido propuesta por empresarios hoteleros desde 2024.

El impuesto a la extracción de materiales (suelo y subsuelo) con tasas entre 3% y 5% no se incluyó debido a la necesidad de reformar la ley estatal.