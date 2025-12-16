Martes, 16 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 16 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

El clima en Chapala para este martes 16 de diciembre prevé que estará con nubes con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 54%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 17 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Domingo 21 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Lunes 22 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

