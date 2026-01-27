La tarde de este martes se registró un ataque armado a una camioneta modelo Denali en las avenidas Guadalupe y Patria, en la colonia Jardines del Tepeyac del municipio de Zapopan.

En reportes preliminares se habló de tres personas heridas, dos escoltas y un civil, de las cuales una se encuentra en estado de gravedad.

Minutos más tarde, en el cruce de las avenidas Patria y Colli se localizaron otras dos personas lesionadas con un arma de fuego 9 milímetros. Hace unos momentos, la Policía de Zapopan confirmó que una de ellas falleció en las instalaciones de la Cruz Verde Norte.

Además, a la Cruz Verde Las Águilas llegó otra persona lesionada, por lo que, hasta el momento, el saldo es de cinco heridos y un muerto.

Autoridades policíacas informaron que ya se encuentran realizando las diligencias correspondientes; los causantes huyeron en una pick up.

En momentos más información…

MB

