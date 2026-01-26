Aunque la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) entregó la lista de claves de medicamentos oncológicos al Gobierno de México desde finales del año pasado, a la fecha, la federación sólo ha abastecido el 10 por ciento de todo lo que se tiene programado para 2026 , reconoció el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez.

"Medicamento oncológico empieza a llegar, todavía en porcentajes muy bajos. Tuve reunión técnica también con el equipo del maestro Eduardo Clark, que es el subsecretario con la responsabilidad del abasto de medicamentos en todo el país. Esto fue el jueves y el día de hoy vamos a tener una revisión de todo el catálogo y de todas las claves y las cantidades requeridas para el Estado de Jalisco para este 2026 y también para el 27 y 28 . Ellos están llevando una compra consolidada, multianual y el trabajo que estamos realizando con el Estado de Jalisco es para que tengamos muy claro la necesidad que tiene el estado", anotó.

Las acciones de Jalisco ante el desabasto

Los medicamentos, señaló el funcionario, será destinados al Instituto Jalisciense de Cancerología, al Hospital General de Occidente y a los hospitales civiles de Guadalajara, instituciones que atienden a pacientes con cáncer en la entidad.

Debido al desabasto de varios fármacos oncológicos, el año pasado el Gobierno del Estado destino 200 millones de pesos a la compra de medicinas, lo que permitió atender a menores y adultos con cáncer y contar con un abasto propio de alrededor del 75 por ciento. En tanto, Jalisco maneja aproximadamente 170 claves de medicamentos oncológicos .

El Estado y la federación cuentan con un convenio firmado a través del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), el cual se encarga de financiar la atención de enfermedades de alta especialidad, entre ellos el cáncer. También se establece que el Gobierno federal contribuye con el 70 % del recurso para medicinas oncológicas para adultos y de medicamentos a los hospitales civiles de Guadalajara, así como 52 % para fármacos exclusivos para menores. El resto corresponde a Gobierno estatal.

