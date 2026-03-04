Lemus anuncia fondo solidario para comercios y trabajadores afectados por bloqueos

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, acudió este miércoles al municipio de Tapalpa, donde anunció la creación de un fondo solidario para apoyar a comercios y trabajadores que se vieron afectados por los bloqueos del pasado 22 de febrero cuando fue abatido Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.

"Estamos aquí, dando la cara y apoyando a la gente (...) Está todo mi Gabinete para dar solución, a través de estas mesas de trabajo. Lo que la ciudadanía necesita es tenernos cerca", destacó el líder jalisciense, al encabezar una mesa de trabajo con los sectores productivos de Tapalpa.

El fondo mixto —realizado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal— apoyará a comercios y trabajadores que resultaron afectados por la suspensión de actividades económicas, así como a las familias o personas que perdieron sus vehículos en los hechos del 22 de febrero.

Para hacer efectivo el fondo, las familias o personas que perdieron sus automotores deberán presentar una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Jalisco por el delito de robo de vehículo.

El Mandatario estatal también dialogó con los sectores económicos de la región, acompañado de titulares y secretarios de las Coordinaciones Generales Estratégicas de Seguridad, Desarrollo Social, Crecimiento y Desarrollo Económico y Gestión del Territorio , así como autoridades militares.

Previo a la mesa de reactivación económica —la segunda realizada tras la celebrada en días pasados en Puerto Vallarta— el Gobernador del Estado, Pablo Lemus, acudió a Tapalpa para brindar certeza, tranquilidad y apoyo a los sectores productivos, como el turístico y de servicios.

El mandatario estatal presidió por la mañana la Mesa Estatal de Seguridad en Tapalpa, en l a que participan autoridades de los tres niveles de Gobierno , a fin de implementar esfuerzos interinstitucionales para fortalecer la seguridad pública en la región.

El encuentro contó con la presencia de los Presidentes Municipales de Tapalpa, San Gabriel, Amacueca, Atemajac de Brizuela y Chiquilistlán.

Asimismo, se informó que se continuarán las acciones coordinadas entre el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía del Estado, destacando que habrá patrullaje permanente para garantizar el orden y la tranquilidad de visitantes y habitantes de Tapalpa y los municipios aledaños.

