Jalisco acumula más de 6 mil 500 incendios forestales en los últimos siete años

Jalisco se ha mantenido entre los primeros cinco lugares de la República con más incendios forestales y hectáreas consumidas por las llamas durante los últimos siete años, de acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Tan sólo en los primeros tres meses del 2026 ya se registran 221 siniestros en la entidad, según autoridades estatales.

El año más severo fue 2023, cuando se registraron mil 483 incendios forestales, con una afectación en 194 mil 123.58 hectáreas. El año pasado se contabilizaron 910 incidentes, con daños en más de 88 mil 800 hectáreas. En total, Jalisco registra seis mil 531 siniestros desde 2019, año desde el cual comparte los primeros lugares a nivel nacional con el Estado de México, Chihuahua, Michoacán, Ciudad de México, Guerrero, entre otros.

En tanto, en lo que va del año, dentro del Área Metropolitana de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco han sido los municipios más afectados, con tres y dos incendios forestales, respectivamente. El que se originó ayer en el paraje de Los Asadores, dentro del Área Natural Protegida (ANP) Bosque La Primavera, causó daños en 224 hectáreas, y al momento no ha sido declarado como extinguido, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).

Entre 2018 y 2025, el Bosque La Primavera ha registrado al menos 474 incendios forestales, de acuerdo con datos del Reporte Estadístico de Manejo de Fuego de la Semadet y del Organismo Público Descentralizado del ANP. Tan sólo en 2025, autoridades estatales contabilizaron 53 incendios dentro del bosque, con una afectación cercana a dos mil hectáreas.

Las autoridades ambientales también han señalado que nueve de cada diez incendios son provocados por actividades humanas, ya sea por negligencia, quemas agrícolas o acciones intencionales, lo que agrava la presión sobre el ecosistema.

Semadet y Conafor insisten en que la prevención es la principal herramienta para reducir los incendios forestales. Entre las recomendaciones está evitar encender fogatas en zonas boscosas y, en caso de hacerlo, asegurarse de apagarlas completamente con agua y tierra.

También se pide no arrojar colillas de cigarro, cerillos o basura, especialmente vidrios que puedan provocar efecto lupa. Otra medida clave es no realizar quemas agrícolas sin autorización y supervisión, ya que pueden salirse de control.

En caso de detectar humo o fuego, se exhorta a reportarlo de inmediato al número de emergencias 911 o a las líneas forestales estatales, proporcionando la ubicación más precisa posible. Asimismo, se recomienda respetar las restricciones de acceso a áreas naturales durante temporadas de estiaje y seguir las indicaciones de las brigadas para evitar riesgos.

YC

