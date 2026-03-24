El ITESO consolida formación, investigación e incidencia social

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) consolida su modelo educativo a partir de tres ejes fundamentales: la formación humana de calidad, la investigación científica y la incidencia social, destacó el rector Alexander Zatyrka al presentar su informe de actividades.En este contexto, el académico subrayó el papel de la comunidad universitaria para mantener vigente el proyecto institucional y responder a los desafíos del entorno. Actualmente, el ITESO desarrolla 124 proyectos de investigación, entre los que destacan el procesamiento de vinazas de la industria tequilera, el diseño y construcción de dispositivos puestos en órbita en colaboración con la NASA, la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, así como ReflexIA 2.0, un espacio orientado a integrar la inteligencia artificial en la vida universitaria.Además, la institución fue sede del Segundo Diálogo Nacional por la Paz, realizado del 30 de enero al 1 de febrero de este año, y creó el Laboratorio para el Estado de Derecho e Incidencia Pública, una plataforma dedicada al monitoreo institucional, la generación de conocimiento y la acción pública.El ITESO también impulsa proyectos comunitarios en Jalisco, Michoacán y Chihuahua, así como la elaboración de una propuesta de reforma al Poder Judicial en Jalisco, construida desde la academia y respaldada por colegios de profesionistas, organismos empresariales y el Gobierno del Estado.“Esos tres elementos, mantenerlos vivos: que la educación sea de calidad, que la investigación sea de nivel internacional, que la incidencia se note y que traiga resultados positivos, para mí es el principal logro”, afirmó Zatyrka.En materia financiera, el rector destacó la solidez institucional que permite fortalecer estos ejes y ampliar la infraestructura. Actualmente, el 65% del alumnado cuenta con algún tipo de apoyo económico, lo que representa un incremento de tres puntos porcentuales respecto a 2024.Asimismo, en agosto pasado se inauguró el edificio Poniente, el más grande del campus, que alberga a estudiantes de preparatoria por las mañanas y a grupos de posgrado y educación continua por las tardes.El ITESO también ofrece acompañamiento académico y psicológico a estudiantes y docentes, con el objetivo de fortalecer la comunidad universitaria y promover una formación integral que incluya habilidades sociales, convivencia sana y desarrollo personal.De cara a 2026, el rector señaló que la institución buscará consolidarse como un espacio promotor de la cultura de paz y de incidencia social, además de reforzar su papel como interlocutor en temas públicos.“La opinión que genera el ITESO […] tiene un sustento científico, académico, de investigación de profundidad. […] Si nos buscan, participamos, y si no nos buscan nos metemos, porque nos interesa que una voz informada incida en la toma de decisiones”, sostuvo.PARA SABER