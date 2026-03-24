El ITESO consolida formación, investigación e incidencia social

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) consolida su modelo educativo a partir de tres ejes fundamentales: la formación humana de calidad, la investigación científica y la incidencia social, destacó el rector Alexander Zatyrka al presentar su informe de actividades.

En este contexto, el académico subrayó el papel de la comunidad universitaria para mantener vigente el proyecto institucional y responder a los desafíos del entorno. Actualmente, el ITESO desarrolla 124 proyectos de investigación, entre los que destacan el procesamiento de vinazas de la industria tequilera, el diseño y construcción de dispositivos puestos en órbita en colaboración con la NASA, la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, así como ReflexIA 2.0, un espacio orientado a integrar la inteligencia artificial en la vida universitaria.

Además, la institución fue sede del Segundo Diálogo Nacional por la Paz, realizado del 30 de enero al 1 de febrero de este año, y creó el Laboratorio para el Estado de Derecho e Incidencia Pública, una plataforma dedicada al monitoreo institucional, la generación de conocimiento y la acción pública.

El ITESO también impulsa proyectos comunitarios en Jalisco, Michoacán y Chihuahua, así como la elaboración de una propuesta de reforma al Poder Judicial en Jalisco, construida desde la academia y respaldada por colegios de profesionistas, organismos empresariales y el Gobierno del Estado.

“Esos tres elementos, mantenerlos vivos: que la educación sea de calidad, que la investigación sea de nivel internacional, que la incidencia se note y que traiga resultados positivos, para mí es el principal logro”, afirmó Zatyrka.

En materia financiera, el rector destacó la solidez institucional que permite fortalecer estos ejes y ampliar la infraestructura. Actualmente, el 65% del alumnado cuenta con algún tipo de apoyo económico, lo que representa un incremento de tres puntos porcentuales respecto a 2024.

Asimismo, en agosto pasado se inauguró el edificio Poniente, el más grande del campus, que alberga a estudiantes de preparatoria por las mañanas y a grupos de posgrado y educación continua por las tardes.

El ITESO también ofrece acompañamiento académico y psicológico a estudiantes y docentes, con el objetivo de fortalecer la comunidad universitaria y promover una formación integral que incluya habilidades sociales, convivencia sana y desarrollo personal.

De cara a 2026, el rector señaló que la institución buscará consolidarse como un espacio promotor de la cultura de paz y de incidencia social, además de reforzar su papel como interlocutor en temas públicos.

“La opinión que genera el ITESO […] tiene un sustento científico, académico, de investigación de profundidad. […] Si nos buscan, participamos, y si no nos buscan nos metemos, porque nos interesa que una voz informada incida en la toma de decisiones”, sostuvo.

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