Incendio en el Bosque de la Primavera suma más de 200 hectáreas afectadas

A poco más de 10 horas de que fuera sofocado el incendio forestal en el paraje de Los Asadores, dentro del Bosque La Primavera, se contabilizan más de 200 hectáreas consumidas por las llamas, de acuerdo con información preliminar. Al momento continúan las labores de enfriamiento y monitoreo en la zona por parte de personal de la Coordinación municipal de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco.

El director de la corporación, Salomón Molina Zamora, apuntó que 100 brigadistas trabajaron en la contención del fuego, que fue sofocado alrededor de las 11:00 p.m. de ayer. Participaron la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Descartó que exista riesgo de propagación de las llamas para los vecinos de la zona.

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Se descarta un resurgimiento del incendio

Por su parte, el director de la UEPCBJ, Sergio Ramírez, anotó que ya no hay riesgo de que el incendio resurja: “Esta mañana ha quedado controlado el incendio en la zona de Los Asadores, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Es un incendio que, bajo las circunstancias en las que se presentó, fue muy complejo. Bastante viento; una dispersión de contaminantes importante”, señaló.

“ Nuestros brigadistas forestales en este momento trabajan para liquidar el incendio por completo. Ya no hay riesgo de que crezca o que vuelva a iniciar, esa parte quedó controlada ya desde la madrugada”, agregó.

Detalló que una vez se restablezcan las condiciones de vuelo, aeronaves realizarán recorridos para conocer la magnitud de la afectación. En los próximos días se realizará una evaluación para determinar la superficie dañada y la severidad de las llamas.

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Derivado del incendio, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) mantiene la alerta atmosférica en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tlaquepaque. Las recomendaciones son evitar actividades al aire libre, cerrar puertas y ventanas, no prender fogatas, disminuir el uso de vehículos, mantenerse hidratados, usar cubrebocas si es necesario salir y cuidar especialmente a menores, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias.

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