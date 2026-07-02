Desde su labor como coordinadora general de Cercanía Ciudadana, Isaura Amador encabezó la inauguración del Módulo Itinerante "Identidad y Justicia" , una estrategia impulsada en coordinación con el Gobierno de Jalisco para acercar trámites y servicios gratuitos directamente a las colonias de Zapopan.

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De esta forma, el objetivo es que las y los zapopanos puedan acceder a estos beneficios evitando que tengan que trasladarse a distintas dependencias, en distintos puntos de la ciudad, para ejercer sus derechos.

Gobierno estatal y municipal acercan trámites gratuitos directamente a las colonias

El módulo recorrerá seis sedes del municipio, instalándose principalmente en los Cubos de Zapopan, donde las familias podrán acceder de manera gratuita a servicios del Registro Civil, Procuraduría Social, Secretaría de Salud, Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD) y otras dependencias estatales.

Durante su mensaje, Isaura Amador destacó que esta estrategia responde a la visión del presidente municipal Juan José Frangie de construir un Gobierno cercano que facilite la vida de las personas.

CORTESÍA

"Estos módulos estarán llegando a otros cinco diferentes puntos de la ciudad con la intención de que la mayor cantidad posible de personas puedan recurrir y aprovechar estos beneficios. La encomienda del presidente Juan José Frangie ha sido que, a través de esta coordinación, podamos plasmar su visión de un gobierno cercano, eficiente y cálido", dijo la coordinadora.

Por su parte, el procurador social del Estado de Jalisco, Héctor Pizano Ramos, señaló que este programa busca llevar los servicios públicos directamente a donde se encuentran las personas.

"Hoy estamos aquí cumpliendo una instrucción muy clara: sacar las oficinas a la calle y estar cerca de la gente. Nuestro objetivo es que conozcan los servicios que podemos ofrecer y que puedan beneficiarse de ellos", manifestó.

Registro Civil, salud y asesoría jurídica: Estos son los servicios que ofrece el módulo itinerante

En representación del Registro Civil del Estado, el director general Álvaro de Jesús Bueno Castro explicó que uno de los principales objetivos es facilitar los trámites y evitar traslados innecesarios para la ciudadanía.

"Sabemos lo complicado que puede ser acudir a distintas oficinas para realizar un solo trámite. Por eso estamos aquí, para encontrar el cómo sí, acercar las soluciones y que las personas puedan resolver sus trámites sin dar vueltas", refirió.

CORTESÍA

Asimismo, el subprocurador social, Osbaldo Carreón Pérez, informó que el módulo ofrece asesoría y representación jurídica gratuita, además de servicios en materia de salud y educación.

"También acercamos asesoría jurídica gratuita, certificación de estudios de primaria y secundaria mediante el INEEJAD, así como la tarjeta de salud que permite acceder gratuitamente a más de 634 centros de salud en el estado. El 95% de los servicios se resuelven de manera inmediata y todos son gratuitos", señaló.

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Las personas asistentes podrán realizar trámites como expedición y corrección de actas del Registro Civil, certificación e impresión de CURP, asesoría jurídica en materia familiar y patrimonial, afiliación al Seguro Médico Al Estilo Jalisco y acceso a programas educativos para jóvenes y adultos, entre otros servicios gratuitos.

El Módulo Itinerante “Identidad y Justicia” permanecerá durante las próximas semanas en seis diferentes sedes de Zapopan, acercando soluciones integrales a las familias del municipio y fortaleciendo el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de Zapopan para brindar una atención más cercana, eficiente y humana.

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