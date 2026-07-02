Fundación GDL 500 y el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco acuerdan colaboración

El Consejo Directivo de la Fundación GDL 500 realizó esta mañana su reunión mensual en la sede del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, en la que acordaron establecer una agenda de colaboración para impulsar proyectos que contribuyan a la formación de una mejor comunidad, mediante acciones conjuntas orientadas al fortalecimiento del servicio social, la capacitación y el acercamiento de servicios a la ciudadanía.

José Palacios, presidente de la Fundación GDL 500, destacó la gran apertura del Colegio y el interés de colaborar con el organismo.

"Sobre todo el interés de participar con la sociedad civil, la apertura del Colegio de recibirnos para coadyuvar y toda la gente sepa lo que hace el Colegio", comentó.

Jose Jimenez Palacios durante la reunion entre GDL500 y el Colegio de Notarios de Jalisco. EL INFORMADOR / J. Acosta

El presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, José Luis Leal Campos, destacó la importancia de construir alianzas con organizaciones de la sociedad civil que contribuyan a generar mayor impacto social.

"Nosotros damos la certeza y seguridad jurídica, entendemos los avances, pero en particular, si los escuchamos y nos acercamos a las organizaciones con estos perfiles, lo que podemos hacer es mejorar nuestros servicios, mejorar la cercanía con la ciudadanía. Si nos abren las puertas de sus empresas, de los liderazgos y de las comunidades donde están presentes, creo que podemos seguir fortaleciendo la labor del notariado y hacerlo juntos", añadió.

Jose Luis Leal durante la reunion entre GDL500 y el Colegio de Notarios de Jalisco. EL INFORMADOR / J. Acosta

Entre los temas que plantearon los miembros de la Fundación Guadalajara 500 está ayudar a la implementación del servicio social en el resto de los municipios para tener presencia en todos los municipios del estado.

Otro de los acuerdos es que el Colegio de Notarios de Jalisco brindará, de manera solidaria y gratuita, el acompañamiento notarial que requieran los proyectos impulsados por Fundación Guadalajara 500 cuando su naturaleza así lo demande.

Otro eje de colaboración es que el Colegio impulsará acciones de capacitación dirigidas a municipios en temas como actualización catastral, ordenamiento territorial y fortalecimiento de capacidades técnicas, aprovechando la red de liderazgos sociales que articula Fundación Guadalajara 500.

"Lo que se busca es que sepan la capacidad y la credibilidad del notariado y la capacidad técnica que tenemos para capacitar y actualizar en estos conocimientos tantos catastrales como de ordenamiento territorial", concluyó Leal Campos.

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OB