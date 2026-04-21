El Certificado de Discapacidad es un documento oficial expedido por profesionales de la salud e instituciones autorizadas del Sistema Nacional de la Salud. Su objetivo es garantizar los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, pues facilita el acceso a tratamientos y prestaciones de salud, entre otros beneficios.Este documento es personal e intransferible, ya que acredita la existencia de una discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, por lo que es necesario saber el procedimiento para tramitarlo. Asimismo, aplica para niñas, niños, adolescentes y personas adultas. A continuación te detallamos.En Jalisco, este documento puede solicitarse en diferentes módulos alrededor de todo el estado, ya que es importante tenerlo para poder acceder a diferentes programas de apoyo, como el Bienestar incluyente, que ya se encuentra disponible en varios municipios.Además, cabe recalcar que este trámite es completamente gratuito, y como ya se mencionó, abarca cualquier tipo de discapacidad a cualquier edad. Estos son algunos de los beneficios a los que se puede acceder con el Certificado de Discapacidad:El documento es emitido a través de los módulos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y debes de presentar una serie de documentos.Es importante asegurarse de que el resumen médico esté firmado por el especialista correspondiente, de acuerdo con el tipo de discapacidad. En el caso de menores de edad, deberán ser acompañados por un padre o, en su defecto, un tutor legal.De acuerdo con el portal oficial del Gobierno de México, estos son los documentos obligatorios que hay que presentar:El resumen médico debe especificar el tipo de discapacidad junto con el diagnóstico.En Jalisco, hay centros de desarrollo comunitario del DIF en cada municipio. No obstante, a continuación te detallamos cuáles son los módulos existentes dentro de la AMG:También puedes acudir a tu centro DIF más cercano en el caso de los municipios fuera de la AMG. El trámite es el mismo en todos los centros.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL