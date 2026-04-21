El Certificado de Discapacidad es un documento oficial expedido por profesionales de la salud e instituciones autorizadas del Sistema Nacional de la Salud. Su objetivo es garantizar los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad , pues facilita el acceso a tratamientos y prestaciones de salud, entre otros beneficios.

Este documento es personal e intransferible, ya que acredita la existencia de una discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, por lo que es necesario saber el procedimiento para tramitarlo. Asimismo, aplica para niñas, niños, adolescentes y personas adultas. A continuación te detallamos.

¿Cómo tramitarlo?

En Jalisco, este documento puede solicitarse en diferentes módulos alrededor de todo el estado, ya que es importante tenerlo para poder acceder a diferentes programas de apoyo, como el Bienestar incluyente, que ya se encuentra disponible en varios municipios.

Además, cabe recalcar que este trámite es completamente gratuito, y como ya se mencionó, abarca cualquier tipo de discapacidad a cualquier edad.

Estos son algunos de los beneficios a los que se puede acceder con el Certificado de Discapacidad:

Programas de apoyo económico como Bienestar Incluyente

Servicios de rehabilitación

Transporte adaptado

Terapias físicas y psicológicas

Red Estatal de Atención al Autismo y a la Discapacidad Intelectual

El documento es emitido a través de los módulos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y debes de presentar una serie de documentos.

Es importante asegurarse de que el resumen médico esté firmado por el especialista correspondiente, de acuerdo con el tipo de discapacidad. En el caso de menores de edad, deberán ser acompañados por un padre o, en su defecto, un tutor legal.

Requisitos

De acuerdo con el portal oficial del Gobierno de México, estos son los documentos obligatorios que hay que presentar:

Identificación oficial vigente (en caso de menores de edad, presentar acta de nacimiento y credencial escolar)

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Correo electrónico personal

Resumen médico emitido por el especialista, con una antigüedad no mayor a 6 meses

El resumen médico debe especificar el tipo de discapacidad junto con el diagnóstico.

Módulos en el Área Metropolitana de Guadalajara

En Jalisco, hay centros de desarrollo comunitario del DIF en cada municipio. No obstante, a continuación te detallamos cuáles son los módulos existentes dentro de la AMG:

Guadalajara Dirección: Av. Fray Antonio Alcalde 1220, colonia Miraflores, CP 44270.

Tlajomulco de Zúñiga Dirección: Calle Nicolás Bravo 6B, colonia Centro, CP 45640, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

El Salto Dirección: Calle Josefa Ortiz de Domínguez 769, colonia Centro, CP 45680, El Salto, Jalisco.

Tlaquepaque Dirección: Av. Santa Rosalía 1040, colonia Lindavista, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Zapopan Dirección: Av. Laureles 1151, Unidad Fovissste, Zapopan, Jalisco.

Tonalá Dirección: Av. Cihualpilli 45400, a un costado del Cerro de la Reina, Tonalá, Jalisco.



También puedes acudir a tu centro DIF más cercano en el caso de los municipios fuera de la AMG. El trámite es el mismo en todos los centros.

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