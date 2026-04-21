El SIAPA informó que realizará trabajos de mantenimiento programado en el Tanque Ballena, ubicado en la colonia Loma Bonita Residencial, en el municipio de Zapopan.

De acuerdo con el organismo, las labores de lavado iniciarán a las 23:00 horas del miércoles 22 de abril, lo que provocará afectaciones en el suministro de agua potable, principalmente con bajas presiones e incluso la suspensión temporal del servicio en algunas zonas.

Por tal motivo las siguientes colonias se verán afectadas:

La Victoria

Loma Bonita Residencial

Santa Eduwiges

Se recomienda a los habitantes tomar previsiones ante la posible falta de agua.

El SIAPA estima que el servicio quedará completamente restablecido durante la mañana del viernes 24 de abril, una vez concluidos los trabajos de limpieza del tanque.

Corte de agua en Tlaquepaque por trabajos de lavado del Tanque

Adicionalmente, el SIAPA detalló que este martes 21 de abril, a partir de las 23:00 horas, realizará trabajos de lavado del Tanque Loreto, ubicado en la colonia Cerro del Cuatro, en San Pedro Tlaquepaque. Estas labores también ocasionarán afectaciones en el servicio, el cual se prevé quede normalizado la mañana del jueves 23 de abril.

Las colonias afectadas son: Cerro del Cuatro, El Refugio, Guadalupe Ejidal y Tepeyac.

Para quienes requieran abastecimiento alterno, el organismo puso a disposición el servicio de pipas gratuitas, que puede solicitarse a través de SIAPATEL marcando al 073, así como en sus redes sociales oficiales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada por medio de los canales oficiales y a almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de afectación.

MF