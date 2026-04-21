Impulsan energías renovables en hoteles de Jalisco

La Asociación de Hoteles de Jalisco firmó este martes un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable de Jalisco (Sedes) para impulsar las energías limpias.

Mediante este convenio, la dependencia acercará financiamiento a los hoteleros de Jalisco para invertir en paneles solares y otras tecnologías.

Se contempla un distintivo para hoteles que implementen prácticas de eficiencia energética con base en criterios técnicos y operativos.

"Cada vez es más importante contribuir al medio ambiente, pero también ver la cuestión de los costos y lo que podemos tener de ahorros", explicó Mark Christianson Figueroa, presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco.

Ahorro energético y reducción de emisiones

Señaló que estas acciones permiten adoptar nuevas tecnologías energéticas. "Tendremos disminución en la huella de carbono, por ejemplo, un hotel de 100 cuartos serían 150 toneladas de CO2 al año o el equivalente a siete mil autos", aseguró.

El documento involucra a más de 180 hoteles en el Estado que forman parte de la Asociación de Hoteles de Jalisco e integra soluciones como generación distribuida, almacenamiento de energía y electromovilidad.

Uno de sus objetivos es optimizar el consumo energético y fortalecer la competitividad del sector al reducir costos en consumo de energías.

Fondos y esquemas de apoyo para el sector

Manuel Herrera Vega, secretario de Desarrollo Energético Sustentable de Jalisco, señaló que la coordinación con el sector productivo permite avanzar en proyectos de alto consumo energético.

"Nosotros desde el Estado, a través de la banca de desarrollo, estamos destinando una cantidad de recursos, primero 20 millones, que van a llegar a 40 millones de pesos como fondos de garantía a primeras pérdidas, lo que nos permite potencializar el financiamiento".

"Firmamos un convenio de colaboración para impulsar acciones que aceleren la transición energética en el sector turístico": Sedeco. X / @SEDESJALISCO

Enrique Rubio León, director de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco (AEEJ), destacó que el sector hotelero permite implementar soluciones de eficiencia energética.

"Lo ideal sería empezar con esos diagnósticos sobre qué opciones o qué oportunidades hay para sustituir equipos, tener equipos más eficientes como aires acondicionados y más".

Nuevas alianzas y distintivo sustentable

Como parte del esquema, se generará y divulgará información técnica en materia energética. También se promoverá la vinculación con esquemas de financiamiento, lo cual permitirá a los establecimientos adoptar infraestructura baja en carbono.

Se contempla, además, un distintivo para hoteles que implementen prácticas de eficiencia energética, el cual se basará en criterios técnicos y operativos.

Recientemente se firmó un convenio con Serfimex, que facilita esquemas de financiamiento para tecnologías energéticas con un fondo de hasta mil millones de pesos.

Además, el Fondo Solar Jalisco, en colaboración con Finergy Capital, ofrece esquemas de arrendamiento para que las empresas accedan a energía generada en sus propios inmuebles.

Otros esquemas contemplan la participación de entidades como Plus Corp, con fondos dirigidos a proyectos de energía limpia, que permiten costos hasta 40% menores en comparación con el mercado, sin requerir inversión inicial ni gastos de mantenimiento.

EE