Investigan a dos policías por agresiones a periodistas en marcha de Generación Z

El secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, reconoció excesos por parte de policías estatales en la manifestación posterior a la marcha de la Generación Z, donde hubo agresiones a periodistas en el Centro de Guadalajara.

En total, son dos elementos identificados, pero prevén investigar a más, según comentó el secretario durante su comparecencia ante el pleno del Congreso de Jalisco por la glosa del primer informe de Gobierno de Pablo Lemus.

"Tenemos dos elementos identificados que son los que mencionan que agredieron a unos periodistas y con independencia de los argumentos que ellos pudieran mencionar. Ya se aperturó una investigación por el área de asuntos internos y obviamente serán sancionados dependiendo del grado de responsabilidad con independencia de que haya o no una queja o denuncia por parte de los afectados".

El titular de la Policía estatal no descarta que haya más indagatorias en caso de detectarse algún otro caso de abuso de autoridad cometido por los oficiales estatales en la manifestación del pasado sábado,

Juan Pablo Hernández reconoció que, por más capacitaciones e indicaciones que les brinden a los policías estatales, "a la hora de estar en los momentos álgidos pues toman su propia decisión y cuando es una decisión equivocada, pues obviamente serán sancionados".

El mismo oficial reconoce que "vimos 3 o 4 situaciones en las que hubo abuso por parte de policías", del total de 400 que se encargaron del resguardo de la protesta.

YC