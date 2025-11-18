Industriales y académicos de Jalisco definen 230 propuestas rumbo a revisión del T-MEC

Organismos industriales Jalisco, instituciones académicas, investigadores y funcionarios del Gobierno del Estado concluyeron el ejercicio de consulta técnica y definieron 230 propuestas rumbo a la revisión del T-MEC.

El documento que integra las propuestas de Jalisco busca fortalecer la competitividad del estado en el marco del acuerdo comercial.

Te recomendamos: Autos con estas placas tienen hasta el 30 de noviembre para realizar la verificación

El análisis se desarrolló mediante cuatro grupos sectoriales: agroindustria, electrónica y alta tecnología, mueble que integró al hule y madera, y moda, que integra calzado, textil y joyería así como un grupo transversal enfocado en temas laborales, regulatorios y aduanales.

En materia agroindustria, las y los especialistas propusieron avanzar hacia el reconocimiento mutuo de certificaciones entre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), y sus contrapartes: el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA, por sus siglas en inglés), para facilitar el comercio de alimentos y bebidas entre los tres países del acuerdo.

En el sector de electrónica y alta tecnología se expresó un rechazo al incremento en los requisitos de reglas de origen, por el impacto que tendría en la operación y competitividad de la cadena productiva.

Para el sector mueblero se planteó la creación de un Sello T-MEC de Producción Responsable, mientras que el sector moda coincidió en mantener sin cambios el Capítulo 6 del acuerdo, que establece las reglas de origen específicas, requisitos, procedimientos y disposiciones para bienes textiles, prendas de vestir y otros productos relacionados.

En el eje transversal se integraron propuestas para modernizar la operación aduanal mediante ventanillas únicas e interoperabilidad de sistemas, establecer la publicación anticipada de nuevas regulaciones y periodos mínimos de consulta pública, así como avanzar hacia el reconocimiento mutuo de certificaciones entre México, Estados Unidos y Canadá.

En este proceso participaron la Universidad de Guadalajara (UdeG), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), el Tecnológico de Monterrey (ITESM), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-IPN), la Universidad Panamericana (UP), y la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), que contribuyeron con su cuerpo académico y grupos de análisis.

Adicionalmente, hubo dos foros ciudadanos con la participación de PyMEs y estudiantes universitarios, con la intención de integrar las voces y visión de todos los sectores.

El documento con la postura de Jalisco ya fue entregado a la Secretaría de Economía Federal, con esta visión colectiva, el estado fortalece su posición ante la revisión del T-MEC y continúa defendiendo su competitividad y liderazgo económico.

"Fue un esfuerzo colegiado al Estilo Jalisco porque participó gobierno, la iniciativa privada, las universidades, y con esto integramos un documento que ve por todos los sectores económicos clave de nuestro estado, que pone en la mesa propuestas y busca defender que el 86 por ciento que nuestra exportación tiene hacia Estados Unidos y Canadá pueda continuar y seguir creciendo", destacó Cindy Blanco Ochoa, Secretaria de Desarrollo Económico de Jalisco.

NA