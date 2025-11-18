Tren Ligero vuelve a abrir estación afectada por protestas en Guadalajara

La mañana de este martes 18 de noviembre, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó que los accesos a la estación Guadalajara Centro de la Línea 3 del Tren Ligero han sido reabiertos, por lo que el servicio ya opera con normalidad.

"Los accesos de la estación Guadalajara Centro de la Línea 3 de Mi Tren ya se encuentran habilitados y el servicio opera con normalidad. Agradecemos tu paciencia y comprensión" , se lee en el mensaje publicado en sus redes oficiales.

Los accesos a la estación de Guadalajara Centro, junto con otras edificaciones del centro Histórico, resultaron afectadas tras la marcha convocada por el colectivo Generación Z el pasado sábado 15 de noviembre, para exigir seguridad.

MB