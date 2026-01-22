El espectáculo en teatro que pretendía reunir al elenco de Otro Rollo, exitoso programa de televisión iniciado en la década de los 90s y extendido hasta bien entrados los "dos miles", quedó cancelado oficialmente. La información fue conocida por el propio Adal Ramones, quien dirigía protagónico “Enrollados”. A través de un comunicado, Ramones argumentó que hubo “descuido y exceso de confianza” en las dos empresas encargadas de montar el espectáculo, lo que derivó en fallas logísticas y un escaso seguimiento publicitario que volvieron inviable la gira.

Horas antes Eduardo España y Gaby Platas ya se habían bajado del proyecto. El primero lo hizo a través de un video compartido en redes sociales en el que aseguraba que no iba a ser parte de la gira, pese a que apareciera en publicidad de la misma. Por otro lado, Platas fue la primera en emitir un comunicado oficial.

En el documento también compartido en redes sociales oficiales, Gaby Platas señaló un claro problema de agenda en la gira de “Enrollados”. De acuerdo con la presentadora, ella puso a disposición la posibilidad de reprogramar las fechas, sin embargo, nunca fue contactada de manera formal para ello por alguna de las empresas responsables.

Con respecto a la agenda anunciada el 20 de enero, Platas reveló que las fechas fueron informadas al elenco apenas el 19 y con la falsa autorización de todos los involucrados. Ante este tipo de situaciones y la falta de respuesta de las empresas involucradas Gaby Platas anunció su decisión de hacerse a un lado del proyecto, no sin antes señalar que el "Sr. Adal Ramones me expresó que una de las empresas involucradas era de su total confianza".

Platas cerró lamentando profundamente lo ocurrido y agradeciendo la comprensión y el apoyo por "el cariño de siempre".

Ahora con la cancelación oficial, los consumidores que adquirieron boletos deberán revisar en medios oficiales el formato en el que se podrá reembolsar el boletaje.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB