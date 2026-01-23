Hace unos momentos, a través de su cuenta oficial en redes sociales, la Policía Vial Jalisco anunció el cierre vial en la incorporación de Periférico Sur Manuel Gómez Morin hacia Carretera a Chapala en dirección al Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla. El motivo sería un incidente con la caja seca de un tráiler.

En el sitio se encuentran desplegados oficiales sobre la vialidad indicando los desvíos y cambios de ruta.

A través de la aplicación Waze se reporta el cierre vial en dicha incorporación así como en la incorporación desde Avenida de la Solidaridad Iberoamericana hacia Periférico Sur Manuel Gómez Morin.

Pese a ello, el tráfico reportado se encuentra relativamente fluido en las dos vialidades mencionadas.

No obstante, como alternativas viales para las personas que se dirijan al Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla se encuentra la Antigua Carretera a Chapala y la calle Adolfo López Mateos para después reincorporarse a Carretera a Chapala. Sin embargo, ambas vialidades reportan tráfico moderado e implican rodear un tramo, para que se tenga en consideración.

De igual forma, sobre Carretera a Chapala rumbo al Aeropuerto y cruzando la carretera Guadalajara El Salto continúan los cierres parciales debido a obras sobre la vialidad. También en estos espacios se encuentra personal dando indicaciones viales para agilizar el traslado.

Oficiales de Policía Vial Jalisco se encuentran realizando labores para reahabilitar las vialidades cerradas.

