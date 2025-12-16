La dirigencia de Movimiento Ciudadano en Jalisco llevó a cabo nombramientos, la instalación del Consejo Estatal y la Coordinadora Ciudadana del partido en el estado.

En sesiones llevadas a cabo la tarde noche de este martes, la dirigencia emecista en la entidad instaló ambas instancias para concretar nombramientos y continuar con los trabajos del partido en el estado.

Mirza Flores, dirigenta estatal, hizo un llamado a la unidad por parte del partido con los nombramientos y el seguimiento que deberá llevar a cabo toda la dirigencia emecista en Jalisco.

"Estamos listas y listos para que arranque el 2026 porque es el año previo a la elección. Lo que más importa es que sigamos trabajando en unidad".

Entre algunos nombramientos que se hicieron durante la sesión de la Coordinadora Ciudadana, fue oficializar la llegada de César Francisco Padilla como secretario de Acuerdos del partido; Gilberto Mendoza Cisneros a la Tesorería estatal.

También resaltan los nombramientos a algunos cargos dentro de la Coordinadora ciudadana como Ana Fernanda Hernández, Rocío Aguilar Tejeda, Verónica Jiménez, Isaura Amador, esta última para la Secretaría de Vinculación y Participación Ciudadana.

La dirigencia estatal de MC reconoció y agradeció la labor de los funcionarios en el Gobierno del Estado, pero también de los municipales como alcaldes o legisladores locales y federales para seguir apoyando al partido en el Estado.

Entre funcionarios presentes, estuvieron Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara; Gerardo Quirino Velázquez, alcalde de Tlajomulco de Zúñiga; Juan Carlos Flores, secretario de Educación Jalisco; Gabriela Cárdenas, diputada local; Tecutli Gómez, diputado federal por Jalisco; entre otros funcionarios estatales y federales.

La alcaldesa tapatía, Verónica Delgadillo, resaltó la labor y trabajo en equipo por parte del partido y destacó los gobiernos de MC en Jalisco, al poner de ejemplo que no entregaron el sistema de salud o educativo a la Federación, permitiendo que haya mejores resultados, según afirmó.

