Elementos de la Policía de Tlajomulco de Zúñiga apoyaron a un hombre que fue atado a un vehículo y que fue víctima de asalto en aquel municipio.

Las autoridades municipales informaron de un reporte al 911 donde un hombre estaba las manos atadas a un vehículo, sobre Camino a Las Moras al cruce con avenida López Mateos Sur, frente a la plaza Galerías Santa Anita.

Al arribo de los elementos, localizaron a un hombre de 44 años de edad quien dijo haber sido víctima de un asalto luego de realizar la disposición de efectivo en una institución bancaria ubicada en la zona de Plaza del Sol, en el municipio de Zapopan.

De acuerdo con lo informado por el hombre, fue interceptada por dos hombres desconocidos quienes viajaban a bordo de una motocicleta y tras ser despojado de su dinero, el hombre fue amarrado a su propio vehículo, obligándolo a retirarse del lugar.

Posteriormente, el afectado logró conducir hasta la zona de Plaza Galerías Santa Anita, donde finalmente se realizó el reporte a las autoridades. El hombre no presentó lesiones.

La autoridad municipal reiteró el apoyo para efectuar el reporte de manera inmediata al número de emergencias, ya que la pronta notificación permite una reacción oportuna de las corporaciones de seguridad y aumenta las posibilidades de localización de los responsables.

