IDEFT y Algarabía se unen por la inclusión de personas con discapacidad

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) y la asociación Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual (FYAPDI), también conocida como Algarabía, Centro de Día, formalizaron un convenio de colaboración. Este acuerdo busca fortalecer la inclusión social y ampliar las oportunidades de formación y desarrollo para personas con discapacidad intelectual en Jalisco.

Esta iniciativa representa un avance significativo para construir una sociedad más justa e inclusiva, pues une los esfuerzos del sector público y la sociedad civil organizada. Su objetivo es impulsar acciones de capacitación, acompañamiento y vinculación que favorezcan la autonomía, el bienestar y la integración social de las personas con discapacidad intelectual.

Durante la firma del convenio, por parte de FYAPDI, A.C. participaron su presidente, José Sergio de Jesús Alcántara González; la directora general, Sughey Astrid Becerra Peña; y la coordinadora administrativa, Leticia Jacobo Meléndez, quienes refrendaron su compromiso con el trabajo colaborativo y la generación de oportunidades reales para las y los usuarios de Algarabía, Centro de Día.

En representación del IDEFT estuvieron presentes el director de Vinculación, Pablo García Arias; el director de la Unidad Guadalajara, Felipe Reyes Rivas, acompañado por Grecia Elizabeth Romo Rubio, jefa de Vinculación en la Unidad, y María José Hernández Torreblanca, jefa de Vinculación Empresarial; así como la titular de la Unidad de Gestión y Seguimiento, Hannia Medina Beas, y el responsable de Vinculación Incluyente, Erick Brandon Palacios Sánchez.

Impulso a la capacitación y autonomía

El convenio permitirá desarrollar estrategias conjuntas orientadas a la capacitación para el trabajo y la inclusión productiva; estas acciones están diseñadas para fortalecer las habilidades individuales de los participantes, también se busca reconocer el valor de la diversidad y el potencial de cada individuo para contribuir al desarrollo comunitario, creando oportunidades laborales.

Dichas iniciativas generan un impacto positivo no solo en las personas beneficiarias y sus familias, sino en la sociedad en su conjunto, además, promueven una cultura de respeto, empatía e igualdad de oportunidades en la comunidad jalisciense, facilitando la integración plena.

Visión gubernamental y compromiso institucional

La firma de este acuerdo se alinea con la visión de un gobierno cercano y sensible a las necesidades sociales de Jalisco, y es coherente con el espíritu incluyente y humanista promovido por el gobernador Pablo Lemus Navarro. También atiende las instrucciones de Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación y presidente de la Junta de Gobierno del IDEFT.

Las directrices buscan fortalecer la vinculación institucional y ampliar el alcance social de la formación para el trabajo en el estado. Con alianzas como esta, el IDEFT reafirma su compromiso de seguir trabajando de la mano con organizaciones civiles. El objetivo es construir entornos más inclusivos donde la capacitación y el desarrollo humano sean herramientas clave para transformar vidas y fortalecer el tejido social de Jalisco.

