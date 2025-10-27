Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío núm.11 -que ingresará por el noroeste de México-; una línea seca sobre Coahuila; canales de baja presión sobre la península de Yucatán y el interior del país; el ingreso de humedad de ambos océanos e inestabilidad atmosférica, traerán intervalos de chubascos -de 5 a 25 milímetros- en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y la región Olmeca. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara no hay registro de lluvia y se esperan altas temperaturas.

Este es el clima que le espera por la tarde a Guadalajara

En la ciudad de Guadalajara el cielo se mantendrá con nubes y claros, temperaturas que oscilarán entre los 31 y los 16 grados centígrados, y ráfagas de viento Oeste que correrán a 24 km/h. Por el momento, las temperaturas más altas de la tarde se registrarán en las siguientes horas:

04:00 PM Nubes y claros 30°C 05:00 PM Nubes y claros 30°C 06:00 PM Nubes y claros 28°C

¿Dónde se localiza el huracán “Melissa” y la tormenta “Sonia”?

La Conagua avisó que el centro de la tormenta tropical "Sonia" se situó, en punto de las 3 de la mañana, a mil 485 km al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur; presenta vientos sostenidos de 75 km/h y su desplazamiento va de oeste-noroeste a 11 km/h. Gracias a su distancia, no representa peligro para el país.

Por otra parte, el huracán “Melissa” se intensificó a categoría 5 la madrugada de este lunes mientras se acerca a Jamaica, donde los meteorólogos advierten que provocará inundaciones catastróficas, aludes de tierra y daños extensos a la infraestructura. Se espera que esta toque tierra el martes y, cruce Cuba y las Bahamas hasta en 48 horas.

“Melissa” ya ha causado la muerte de al menos tres personas en Haití y una cuarta persona en la República Dominicana, donde, también, hay una persona más desaparecida.

