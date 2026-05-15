Hoy, viernes 15 de mayo de 2026, arranca oficialmente la temporada de ciclones tropicales en el Océano Pacífico , marcando el inicio de una etapa crítica de vigilancia meteorológica para todas las comunidades asentadas en nuestras costas.

Para Jalisco, esta fecha no pasa desapercibida en absoluto, ya que los pronósticos oficiales advierten sobre un periodo de actividad ciclónica considerablemente superior al promedio histórico, lo que exige una preparación inmediata por parte de la ciudadanía.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), trabajando en estrecha coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), confirmó que las actuales anomalías en las temperaturas oceánicas favorecerán la rápida formación e intensificación de tormentas frente al litoral del occidente mexicano .

Ante este panorama desafiante, las autoridades de Protección Civil a nivel federal y estatal ya han activado los protocolos preventivos necesarios para salvaguardar a la población, priorizando la limpieza de canales y la revisión de infraestructura.

¿Cuántos huracanes peligrosos amenazan a Jalisco en 2026?

De acuerdo con el pronóstico oficial emitido para esta temporada, se espera el desarrollo de entre 18 y 21 sistemas con nombre en la cuenca del Pacífico , una cifra que supera los 15 eventos del promedio climatológico.

El dato específico que más enciende las alertas para el occidente del país es la posible formación de 4 a 5 huracanes mayores , los cuales representan la amenaza más severa para la infraestructura y la vida humana.

Estos fenómenos extremos, que logran alcanzar las categorías 3, 4 o 5 en la escala Saffir-Simpson, son los más destructivos y peligrosos, con capacidad de generar marejadas ciclónicas catastróficas que podrían golpear directamente a las costas jaliscienses.

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Además de los huracanes mayores, los modelos matemáticos pronostican que entre 5 y 6 sistemas evolucionarán a huracanes de categoría 1 o 2, trayendo consigo vientos huracanados sostenidos y un oleaje sumamente elevado a nuestras playas.

El resto de la actividad meteorológica se compondrá de 9 a 10 tormentas tropicales, las cuales, aunque son de menor intensidad en sus vientos, suelen causar severas inundaciones urbanas y deslaves en zonas montañosas vulnerables.

El clima en Jalisco y las primeras lluvias atípicas

A pesar del arranque oficial de la temporada ciclónica el día de hoy, los especialistas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) aclaran que el temporal de lluvias de verano aún no se establece por completo en la región.

No obstante, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) advierte que este mes de mayo presentará precipitaciones atípicas e históricas, acumulando hasta 60 milímetros de agua, lo que sorprenderá a más de un tapatío desprevenido en la ciudad.

Históricamente, municipios costeros como Puerto Vallarta, Cihuatlán, Tomatlán y Cabo Corrientes son los territorios más vulnerables ante el acercamiento de estos meteoros , por lo que sus habitantes deben extremar precauciones desde la primera alerta emitida.

Como dato curioso y de gran utilidad para el monitoreo, el primer ciclón en desarrollarse en las aguas del Pacífico llevará el nombre oficial de "Amanda", seguido inmediatamente por “Boris”, “Cristina” y “Douglas”, según la lista aprobada.

Tips rápidos para proteger a tu familia ante un ciclón

La prevención oportuna es tu mejor herramienta de supervivencia. Las autoridades recomiendan encarecidamente tener siempre lista una mochila de emergencia, la cual debe incluir documentos importantes guardados en bolsas plásticas herméticas, alimentos enlatados y agua embotellada.

Para minimizar los riesgos en tu hogar y comunidad, te sugerimos aplicar de inmediato esta lista de tips rápidos antes de que las lluvias intensas comiencen a generar estragos en tu colonia:

- Ubica tu refugio: Conoce de antemano las rutas de evacuación seguras y los albergues temporales habilitados en tu municipio.

- Limpia tu entorno: Barre el frente de tu casa y mantén las coladeras libres de basura para evitar encharcamientos severos.

- Arma un botiquín: Incluye medicamentos básicos, linternas con baterías de repuesto y un radio portátil para escuchar las alertas.

Finalmente, recuerda que la desinformación puede ser tan peligrosa como el huracán mismo. Mantente al tanto de la evolución del clima a través de EL INFORMADOR, donde te daremos cobertura puntual, verificada y útil de cada fenómeno.

ESPECIAL / SMN

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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