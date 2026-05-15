El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este viernes 15 de mayo con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Las Pintas.

¿Cuál es la calidad del aire hoy viernes 15 de mayo en Guadalajara?

El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Las Pintas con 86 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Santa Margarita con 42 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 48 puntos IMECA Buena Country 69 puntos IMECA Aceptable Oblatos 47 puntos IMECA Buena Tlaquepaque 63 puntos IMECA Aceptable Águilas 60 puntos IMECA Aceptable Las Pintas 86 puntos IMECA Aceptable Miravalle 74 puntos IMECA Aceptable Santa Margarita 42 puntos IMECA Buena Santa Anita 71 puntos IMECA Aceptable Loma Dorada 63 puntos IMECA Aceptable Vallarta 48 puntos IMECA Buena Santa Fe 74 puntos IMECA Aceptable

¿Hay contingencia hoy 15 de mayo en Guadalajara?

De acuerdo a la SEMADET, este viernes 15 el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud buena en Atemajac; por otro lado, se registra un nivel alto registrado de 86 puntos IMECA en Las Pintas.

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS