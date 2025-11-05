Miércoles, 05 de Noviembre 2025

Economía |

Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Estas son las ofertas de hoy 5 de noviembre

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 5 de noviembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta cuarta semana de octubre, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 29 de octubre con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 5 de noviembre por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

  • Jitomate saladet por kilo a $14.90 pesos
  • Piña miel por kilo a $19.90 pesos
  • Pera de Anjou por kilo a $29.90 pesos
  • Aguacate Hass por kilo a $39.90 pesos
  • Sandía charleston por kilo a $14.90 pesos
  • Toronja sangría por kilo a $29.90 pesos
  • Melón chino por kilo a $32.90 pesos
  • Tuna blanca por kilo a $32.90 pesos
  • Uva blanca sin semilla por kilo a $98.50 pesos
  • Manzana Golden en bolsa a $49.90 pesos
  • Plátano macho por kilo a $42.90 pesos
  • Guayaba por kilo a $45.90 pesos
  • Limón eureka por kilo a $39.90 pesos
  • Zanahoria por kilo a $21.90 pesos
  • Lechuga romana por kilo a $26.90 pesos
  • Tomate verde sin cáscara a $34.90 pesos
  • Cebolla blanca por kilo a $34.90 pesos
  • Papaya maradol por ilo a $39.90 pesos
  • BLueberry por pieza a $39.90 pesos
  • Apio por kilo a $32.90 pesos
  • Nopales por kilo a $29.90 pesos
  • Jitomate bola por kilo a $36.90 pesos
  • Pimiento semáforo por kilo a $39.90 pesos
  • Chayote sin espinas por kilo a $19.90 pesos
  • Brócoli por kilo a $49.90 pesos
  • Chile poblano por kilo a $59.90 pesos
  • Plátano tabasco por kilo a $22.90 pesos
  • Pepino por kilo a $29.90 pesos
  • Papa blanca por kilo a $29.90 pesos
  • Limón agrio con semilla por kilo a $29.90 pesos
  • Calabaza italiana por kilo a $29.90 pesos
  • Naranja valencia por kilo a $29.90 pesos

Carnes, pollo y mariscos

  • Molida de res 80/20 por kilo a $214.70 pesos
  • Pierna de pollo sin piel a $89.70 pesos
  • Filete de salmón por kilo a $399 pesos
  • Camarón chico sin cabeza por kilo a $279 pesos

