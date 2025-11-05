Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Estas son las ofertas de hoy 5 de noviembre

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta cuarta semana de octubre, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

Estas son las ofertas de hoy 5 de noviembre por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

Jitomate saladet por kilo a $14.90 pesos

Piña miel por kilo a $19.90 pesos

Pera de Anjou por kilo a $29.90 pesos

Aguacate Hass por kilo a $39.90 pesos

Sandía charleston por kilo a $14.90 pesos

Toronja sangría por kilo a $29.90 pesos

Melón chino por kilo a $32.90 pesos

Tuna blanca por kilo a $32.90 pesos

Uva blanca sin semilla por kilo a $98.50 pesos

Manzana Golden en bolsa a $49.90 pesos

Plátano macho por kilo a $42.90 pesos

Guayaba por kilo a $45.90 pesos

Limón eureka por kilo a $39.90 pesos

Zanahoria por kilo a $21.90 pesos

Lechuga romana por kilo a $26.90 pesos

Tomate verde sin cáscara a $34.90 pesos

Cebolla blanca por kilo a $34.90 pesos

Papaya maradol por ilo a $39.90 pesos

BLueberry por pieza a $39.90 pesos

Apio por kilo a $32.90 pesos

Nopales por kilo a $29.90 pesos

Jitomate bola por kilo a $36.90 pesos

Pimiento semáforo por kilo a $39.90 pesos

Chayote sin espinas por kilo a $19.90 pesos

Brócoli por kilo a $49.90 pesos

Chile poblano por kilo a $59.90 pesos

Plátano tabasco por kilo a $22.90 pesos

Pepino por kilo a $29.90 pesos

Papa blanca por kilo a $29.90 pesos

Limón agrio con semilla por kilo a $29.90 pesos

Calabaza italiana por kilo a $29.90 pesos

Naranja valencia por kilo a $29.90 pesos

Carnes, pollo y mariscos

Molida de res 80/20 por kilo a $214.70 pesos

Pierna de pollo sin piel a $89.70 pesos

Filete de salmón por kilo a $399 pesos

Camarón chico sin cabeza por kilo a $279 pesos

